Giá xăng dầu hôm nay 15/2: Tiếp tục tăng giá

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục tăng khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục giảm. Yếu tố này phần nào lấn át những lo ngại về khả năng OPEC+ nối lại kế hoạch tăng sản lượng trong thời gian tới.

“Lạm phát dường như đang ổn định và điều này mở ra khả năng lãi suất có thể tiếp tục giảm. Đó là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rủi ro từ phía nguồn cung khi OPEC có thể tăng sản lượng trở lại.

Trong khi đó, Nga hôm thứ Sáu cho biết vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới .

Theo ông Dennis Kissler, các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Iran và Nga sẽ là những yếu tố tác động đến thị trường trong ngắn hạn, đồng thời nhấn mạnh rằng nguồn cung dầu toàn cầu hiện vẫn dồi dào và giá dầu thô tương lai có thể đã bao gồm khoản “phụ phí địa chính trị” từ 5-7 USD/thùng.

Giá xăng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Business Today)

Cũng trong ngày thứ Sáu, Mỹ thông báo nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela, cấp hai giấy phép chung cho phép các công ty năng lượng quốc tế vận hành dự án dầu khí và đàm phán hợp đồng mới nhằm thu hút đầu tư.

Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hôm thứ Năm, doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela do Mỹ kiểm soát đã vượt 1 tỷ USD và có thể đạt thêm 5 tỷ USD trong vài tháng tới.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.