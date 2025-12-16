Giá xăng dầu hôm nay 16/12: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm khi nhà đầu tư cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela với những lo ngại về dư cung, cũng như tác động từ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Xuất khẩu dầu của Venezuela đã sụt giảm mạnh sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu vào tuần trước và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những công ty vận tải và tàu biển có hoạt động làm ăn với quốc gia sản xuất dầu mỏ này. Thông tin trên được Reuters dẫn từ dữ liệu vận tải, tài liệu và các nguồn tin trong ngành hàng hải.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Thị trường đang theo dõi sát diễn biến và tác động của chúng đối với nguồn cung dầu toàn cầu. Reuters cho biết Mỹ có kế hoạch tiếp tục chặn bắt thêm các tàu chở dầu từ Venezuela sau vụ thu giữ tàu nói trên, qua đó gia tăng sức ép đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông John Evans, chuyên gia phân tích của PVM, nhận định đà giảm của giá dầu và việc các hợp đồng tương lai chủ chốt chạm mức thấp nhất trong tháng vào tuần trước có thể còn tiêu cực hơn nữa, nếu không có động thái cứng rắn hơn của Mỹ liên quan đến Venezuela.

Tuy vậy, lượng dầu dồi dào đang trên đường sang Trung Quốc, thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Venezuela cùng với nguồn cung toàn cầu phong phú và nhu cầu suy yếu đã phần nào làm giảm tác động của những gián đoạn nguồn cung xuất phát từ vụ thu giữ tàu chở dầu.

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục tập trung vào các yếu tố địa chính trị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các cuộc trao đổi kéo dài 5 giờ với các đặc phái viên Mỹ tại Berlin vào Chủ nhật. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày thứ Hai. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay “đã đạt được nhiều tiến triển”, dù chưa công bố thêm chi tiết.

Một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể mở đường cho việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga, quốc gia hiện đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo nhận định của Aegis Hedging, các yếu tố địa chính trị vẫn ở mức cao, bao gồm nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt liên quan đến Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đen, cũng như nguy cơ Mỹ có hành động quân sự đối với Venezuela sau vụ bắt giữ tàu chở dầu cỡ lớn vào tuần trước.

Trước đó, Nga đã tấn công hai cảng của Ukraine vào ngày thứ Sáu, gây hư hại cho ba tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Kỳ vọng ngày càng tăng về tình trạng dư cung cũng tiếp tục tạo sức ép lên giá dầu. Trong một báo cáo công bố hôm thứ Bảy, bộ phận nghiên cứu hàng hóa của J.P. Morgan dự báo tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trong năm 2025 sẽ còn mở rộng sang các năm 2026 và 2027, khi nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng nhanh gấp ba lần so với tốc độ tăng trưởng nhu cầu đến hết năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.