Giá xăng dầu hôm nay 15/12: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi thị trường tập trung vào tình trạng dư cung và kỳ vọng về khả năng Nga - Ukraine nối lại đàm phán hòa bình. Những thông tin này khiến mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Venezuela giảm bớt.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty Tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định: “Thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung dầu thô dồi dào, trong khi lại phớt lờ căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela”.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Nhưng ông cũng cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela cùng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga có thể góp phần kiềm chế đà giảm của giá dầu trong ngắn hạn.

Trong khi đó, theo số liệu của Reuters, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển của Nga trong tháng 11 chỉ giảm nhẹ 0,8% so với tháng trước. Mức giảm này phần nào được bù đắp nhờ việc các nhà máy lọc dầu hoàn tất bảo trì và khôi phục hoạt động, giúp ổn định nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, triển vọng về tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cũng góp phần xoa dịu lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Chuyên gia Tamas Varga từ PVM Oil Associates cho rằng, trong bối cảnh cung vượt cầu, bất kỳ nhịp hồi phục nào của giá dầu nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn.

Một số yếu tố hỗ trợ giá vẫn tồn tại như căng thẳng Mỹ - Venezuela hay các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng chủ đạo.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.