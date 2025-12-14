Giá xăng dầu hôm nay 14/12: Thị trường lặng sóng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động do thị trường chịu áp lực lớn từ tình trạng dư cung, khiến các diễn biến địa chính trị dù leo thang cũng không tạo ra sự tác động lên giá dầu.

Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu thô Brent và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã giảm hơn 4%.

Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, việc Mỹ gần đây thu giữ một tàu chở dầu của Venezuela thuộc diện trừng phạt không tạo ra phản ứng đáng kể từ thị trường, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu đang ở mức dồi dào.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Nhận định này được củng cố bởi báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố trong tuần, theo đó nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới được dự báo sẽ vượt cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng nhu cầu tiêu thụ. Trái lại, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra đánh giá thận trọng hơn, cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiến gần trạng thái cân bằng vào năm 2026.

Dù vậy, một số yếu tố hỗ trợ giá dầu vẫn hiện hữu. Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, cùng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, có thể góp phần kiềm chế đà giảm của giá dầu trong ngắn hạn.

Trong khi đó, theo số liệu của Reuters, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển của Nga trong tháng 11 chỉ giảm nhẹ 0,8% so với tháng trước. Mức giảm này phần nào được bù đắp nhờ việc các nhà máy lọc dầu hoàn tất bảo trì và khôi phục hoạt động, giúp ổn định nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.