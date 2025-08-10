Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Hồi phục nhẹ sau khi lao dốc

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Tuần qua, giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, đến cuối tuần, đà giảm được kìm hãm nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, Saudi Arabia tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á và nhập khẩu dầu từ Trung Quốc vẫn giữ ở mức cao trong tháng 7.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới phần lớn ổn định, khi thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong những ngày tới.

Giá dầu hồi phục nhẹ. (Ảnh: Oilprice).

Tuần qua, giá dầu giảm do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ. Những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ suy yếu trước căng thẳng thương mại mới, cùng với quyết định nới lỏng cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã khiến thị trường “đỏ lửa” liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá được điều chỉnh tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.