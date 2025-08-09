Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

(VTC News) -

Từ 7/8, thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ dành cho Việt Nam là 20%, thấp hơn tuyên bố ban đầu của Tổng thống Donald Trump là 46%. Tuy nhiên với hàng hóa đã được xếp lên tàu, đang trên hành trình và được thông quan trước 12h01 sáng 5/10 thì vẫn được áp dụng mức thuế cũ của Sắc lệnh 14257.

Mức thuế này cao hơn so với thuế suất đang áp dụng của nhiều ngành hàng xuất khẩu sang Mỹ. Do đó các doanh nghiệp vẫn nuôi kỳ vọng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ có đàm phán để giảm thêm thuế đối ứng, đồng thời các doanh nghiệp đã chủ động các giải pháp trong xuất khẩu.

Ngành dệt may chủ động các phương án xuất khẩu. (Ảnh minh họa)

Chuẩn bị kịch bản xuất khẩu mới

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May Việt Tiến và Tổng Công ty May 10, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam - cho biết, trước kia, hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chịu thuế tùy theo từng mã sản phẩm. Trong đó có mã hưởng mức thuế 0%, có mã chịu mức 9,5%, 15,5% hoặc 18,5%. Mã chịu mức thuế cao nhất là áo khoác 27,5%.

Vì thế, mức thuế mới 20% tuy có khiến nhiều mã sản phẩm bị áp cao hơn nhưng cũng không làm doanh nghiệp may mặc xuất khẩu quá bị động, nhất là khi tâm lý đã được chuẩn bị từ trước.

“Chúng tôi đã xây dựng kịch bản và chuẩn bị phương án ứng phó từ tháng 4, thời điểm Mỹ bắt đầu công bố về thuế đối ứng. Doanh nghiệp đã có phương án dịch chuyển, sẵn sàng cho trường hợp kém lạc quan nhất. Ban đầu, chúng tôi chuẩn bị tâm thế ứng phó với kịch bản xấu, thuế lên đến 30-46%. Nên con số chính thức 20% là một tín hiệu tích cực, thấp hơn nhiều so với lo ngại ban đầu", ông Giang nói.

Cũng có cái nhìn tích cực, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả cho biết, thuế đối ứng được Mỹ áp dụng cho nhiều quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam nên cuộc cạnh tranh cũng khá cân bằng.

“Lúc đầu chúng tôi lo ngại sẽ bị Mỹ áp thuế 46%, cao hơn hẳn các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, đến bây giờ Việt Nam chịu mức thuế đối ứng là 20%, trong khi các nước khác chỉ thấp hơn 1 - 2%, mức chênh lệch không đáng kể. Trong bối cảnh này, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ cơ cấu lại hàng hóa, chi phí đầu vào và có lợi thế là nhân công nước ta rẻ hơn”, ông Nguyên nhận định.

Cũng theo ông Nguyên, doanh nghiệp ngành rau quả đã có chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để hạn chế sự ảnh hưởng của thuế quan từ Mỹ.

“Thời gian gần đây, ngoài xuất khẩu rau quả sang Mỹ thì các doanh nghiệp cũng đã xuất khẩu đi nhiều nước khác. Vì thế, hiện họ đã xây dựng được những thị trường mới tiềm năng như Trung Quốc, châu Âu, Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản...”, ông Nguyên nói.

Ông Trần Hữu Hậu - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam - nhận xét, mức thuế 20% tuy vẫn còn cao nhưng cũng là tín hiệu khả quan với hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhất là khi mức này đã được giảm mạnh từ dự kiến ban đầu là 46%.

Khoảng 10 năm trở lại đây, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu số 1 của hạt điều Việt Nam, chiếm khoảng 25-27% tổng kim ngạch. Trước đây, mặt hàng này xuất khẩu sang Mỹ được áp thuế với mức ưu đãi 0%.

Vì thế, khi bị áp mức thuế cao hơn thì chắc chắn sẽ khiến giá hàng hóa tăng lên, gây khó khăn cho việc cạnh tranh khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trước diễn biến này, Hiệp hội Điều đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp để tìm phương án mở thị trường mới, hướng đến những thị trường tiềm năng khác để bù vào những suy giảm khi xuất khẩu sang Mỹ.

“Các doanh nghiệp điều sẽ lập tức điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu, trong đó quan tâm nhiều đến thị trường Trung Đông, Trung Á và chắc chắn sẽ quyết liệt hơn trong việc mở rộng khai thác thị trường mới", ông Hậu nói.

"Trung Đông là thị trường lớn, ngành điều tuy đã khai thác nhưng chưa nhiều và sâu. Bây giờ chúng tôi sẽ xoay sang thị trường này để đẩy mạnh xuất khẩu, nhằm bù đắp sản lượng điều xuất sang Mỹ. Cùng với đó, ngành điều sẽ tiếp tục hướng đến chế biến sâu để đưa thẳng lên trên kệ hàng của nhà bán lẻ. Với những phương án này, ngành điều Việt Nam vẫn có cơ hội bình ổn”, ông Hậu thông tin thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Cafatex cho biết, trước đây ngành thủy sản xuất khẩu sang Mỹ được hưởng mức thuế 0% và bây giờ phải chịu thuế đối ứng 20%.

Tuy nhiên, ông Kịch vẫn lạc quan khi không chỉ hàng hóa của Việt Nam bị đánh thuế quan với mức 20%, mà tất cả các nước khác đều bị Mỹ đánh thuế từ 19% trở lên. Đáng chú ý, ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ từ 27/8. Như vậy, sản phẩm từ nước này đến Mỹ - hiện chịu thuế quan 25%, sẽ dối diện tổng mức thuế 50% sau 3 tuần nữa.

“Khi thuế quan đối với Ấn Độ cao quá thì các mặt hàng đến từ các nước khác trong đó có Việt Nam có cơ hội để cạnh tranh", ông Kịch nói.

Vẫn kỳ vọng thuế tiếp tục giảm

Tuy đã sẵn sàng ứng phó với mức thuế mới nhưng các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ để được hưởng mức thuế thấp hơn.

Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam bày tỏ: "Các doanh nghiệp chắc chắn vẫn kỳ vọng chính sách thuế quan của Mỹ với Việt Nam sẽ tiếp tục được đàm phán để đi đến điều chỉnh giảm hơn nữa trong thời gian tới”.

Doanh nghiệp Việt đã chủ động các phương án ứng phó với thuế đối ứng. (Ảnh minh họa: Vasep).

Trong khi đó, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng nhóm nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan từ Mỹ, trong đó tiếp tục triển khai các công việc đàm phán thương mại với Mỹ.

Bộ Công Thương cho biết trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam. Từ đó hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững.

Bộ Công Thương cũng đề xuất xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ. Trong đó bao gồm công việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng đà tăng trưởng thương mại, thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực và khả năng tiêu dùng của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ; khai thác tối đa nguồn lực tại chỗ và thúc đẩy sản xuất các mặt hàng được hưởng thuế suất 0%.