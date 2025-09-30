Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm khi OPEC+ dự kiến tăng sản lượng tháng 11 và Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là OPEC+, dự kiến sẽ phê duyệt một đợt tăng sản lượng nữa tại cuộc họp vào Chủ nhật tới. 3 nguồn tin cho biết nhóm này nhiều khả năng xác nhận tăng ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, khi giá dầu tăng khuyến khích nỗ lực giành lại thị phần.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh: nsrp.vn).

Trên thực tế OPEC+ đang khai thác ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu, trái với dự báo thị trường về tình trạng dư cung. Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, dòng chảy dầu thô từ khu vực tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ đã được khôi phục vào thứ 7 sau 2,5 năm gián đoạn.

Theo hai nguồn tin trong ngành, dầu thô từ Kurdistan đang được bơm qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ với sản lượng khoảng 150.000 - 160.000 thùng/ngày và dự kiến có thể tăng lên 230.000 thùng/ngày trong thời gian tới.

Đợt giảm giá dầu hôm thứ 2 diễn ra sau khi cả hai loại dầu Brent và WTI đều tăng hơn 4% trong tuần trước, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, làm gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu của nước này.

Nga đã đáp trả bằng một loạt cuộc không kích dữ dội vào Kyiv và nhiều khu vực khác của Ukraine hôm Chủ nhật, được xem là một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.