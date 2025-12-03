Giá xăng có thể quay đầu tăng trong kỳ điều hành ngày mai

(VTC News) -

Cụ thể, đại diện nhiều doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành mới, giá bán lẻ xăng sẽ tăng 500 - 700 đồng/lít, còn giá dầu giảm 200 - 300 đồng/lít,kg.

Tương tự, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng giá bán lẻ các loại xăng sẽ tăng khoảng 3% trong khi giá bán lẻ các loại dầu sẽ giảm 0,1 - 2,9% trong kỳ điều hành ngày 4/12, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu ngày 4/12 dự báo tăng, giảm trái chiều. (Ảnh: Minh Đức).

Theo đó, giá bán xăng E5 RON92 có thể tăng 567 đồng lên mức 19.858 đồng/lít, xăng RON95 dự báo tăng 602 đồng lên mức 20.602 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể giảm 2,9% về mức 18.905 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 2,3% về mức 18.368 đồng/lít, còn giá dầu mazut có thể giảm 0,1% về mức 13.466 đồng/kg.

Nếu dự báo trên là đúng thì giá xăng, dầu cùng đảo chiều so với kỳ điều hành liền trước. Chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trước đó, từ ngày 1/8, hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã thí điểm bán xăng E10 tại TP.HCM, Hà Nội và TP Hải Phòng.