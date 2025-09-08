Giá vàng hôm nay 8/9: Không biến động

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay như vậy đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News vẫn cho thấy tâm lý Phố Wall áp đảo xu hướng tăng sau chuỗi đỉnh lịch sử, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ (Main Street) cũng có quan điểm lạc quan về giá kim loại quý.

Tuần này, thị trường vàng chờ đợi những thông tin quan trọng, tập trung vào chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố vào thứ Tư, cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm, theo sau là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và cuối tuần, khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan...sẽ bổ sung thêm tín hiệu về lạm phát.

Các chuyên gia cho rằng, số liệu việc làm yếu khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chịu áp lực hạ lãi suất mạnh hơn, có thể tới 50 điểm cơ bản, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu và USD giảm, mở đường cho giá vàng tiếp tục leo thang.

Một số ý kiến khác thận trọng hơn khi dự báo giá vàng có thể điều chỉnh nhẹ do chốt lời trước thềm cuộc họp của Ủy ban Thị Trường mở liên bang Mỹ (FOMC) vào ngày 17/9.

Trong khi đó nhu cầu mua từ ngân hàng trung ương và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ toàn cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh về vùng 3.400 USD nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell có giọng điệu “diều hâu”.

Giá vàng thế giới hôm nay. (Ảnh: Minh hoạ).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) đi ngang so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.595,6 USD/ounce, giảm 0,65 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.590 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia nhận định đợt bứt phá vừa qua chủ yếu nhờ quỹ đầu cơ mua vàng, trong khi không có dấu hiệu ngân hàng trung ương bán ra. Mô hình tích lũy kéo dài 4 tháng qua là rất lạc quan và đặt mục tiêu kỹ thuật cho vàng ở vùng 3.900 USD.

Trong khi đó, cũng có ý kiến nhấn mạnh yếu tố đồng USD yếu, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và sự hoài nghi về tính độc lập của Fed đã thúc đẩy giá vàng, đồng thời dự báo mục tiêu tiếp theo nằm trong vùng 3.600 - 3.800 USD, thậm chí 4.000 USD/ounce là đỉnh khả thi.

Nhu cầu vàng được củng cố bởi kế hoạch mua thêm vàng của ngân hàng trung ương, dự báo Fed có thể giảm lãi suất xuống 2,75 - 3% vào năm 2026.

Khảo sát của Kitco với 18 chuyên gia Phố Wall cho thấy 78% kỳ vọng vàng tăng giá tuần này, 17% dự báo giảm và 5% nhận định đi ngang. Trong khi đó, 73% trong số 219 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia khảo sát trực tuyến cũng dự báo giá vàng tiếp tục đi lên.