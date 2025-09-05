Giá vàng miếng vượt 134 triệu đồng/lượng, cao nhất lịch sử

(VTC News) -

Lúc 9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng.

Đáng nói là giá vàng trong nước tăng cao bất chấp giá thế giới sáng nay giảm mạnh. Lúc 6h, giá vàng trên Kitco ở ngưỡng 3.539 USD/ounce, giảm 20 USD sau khi đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại, tuy nhiên vẫn trụ vững trên ngưỡng cao.

Giá vàng tiếp tục chinh phục đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Nói về diễn biến trái chiều của giá vàng trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng phân tích: Ngoài chịu tác động từ thế giới thì thị trường vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn bởi sự mất cân đối cung - cầu. "Chính tình trạng khan hiếm nguồn cung đã tạo áp lực lớn khiến giá vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn so với quốc tế, nhưng khi giá thế giới giảm, trong nước thường điều chỉnh ít hơn, thậm chí không giảm theo. Thị trường hiện thiếu các biện pháp điều tiết hiệu quả để đảm bảo nguồn cung ổn định trong ngắn hạn", ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, thời gian qua, nguồn cung vàng miếng SJC chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước bán bình ổn, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Trong khi đó do giá vàng ngày càng tăng, người dân không bán ra, có tâm lý găm giữ nên nguồn cung càng khan hiếm. Vì vậy, cơ quan quản lý cần cho các nhà kinh doanh nhập khẩu vàng và chuyển sang vai trò là nhà quản lý, giám sát.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nêu quan điểm, tâm lý đổ xô đi mua vàng cũng là nguyên nhân khiến giá vàng khó giảm mạnh, dù thế giới có thể giảm. Trong những ngày giá vàng phá đỉnh, người dân vẫn mua. Nhu cầu mua quá cao khiến nhiều cửa hàng có thời điểm "cháy vàng".

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết giá vàng trong nước tăng mạnh và không theo nhịp giá vàng thế giới do nguồn cung vàng miếng khan hiếm. "Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cho biết đã hết vàng nhẫn để bán, hoặc chỉ bán với số lượng giới hạn. Trong khi đó, những người từng bán ra khi giá trong nước chưa tăng kịp nay không còn hàng để bán. Lực cung cạn kiệt trong khi lực cầu vẫn duy trì cao, khiến giá bị đẩy lên mạnh mẽ", ông Huân phân tích.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng nhấn mạnh, việc duy trì độc quyền nhập khẩu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đang khiến thị trường thiếu cạnh tranh, tạo ra khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới. Cũng theo ông Huy, nguồn cung vàng SJC đang khan hiếm, trong khi nhu cầu mua vào tăng nhanh. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới tăng mạnh phản ánh cung cầu lệch pha rõ rệt. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến cầu vàng trong nước luôn cao, điều này khiến cho vàng trong nước luôn giữ giá tốt, ngay cả khi vàng thế giới giảm mạnh.

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết, từ nay đến cuối năm 2025, giá vàng thế giới và trong nước đều sẽ tăng rất cao do 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồng USD nếu được đo lường bằng chỉ số USD Index đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ đưa nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và hiện vẫn đang là điểm nóng.

Thứ ba, vấn đề địa chính trị giữa Ukraine và Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, vì họ đang lo lắng vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát.