Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng thế giới tăng 2 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và được thúc đẩy bởi báo cáo cho thấy sự yếu kém của thị trường việc làm Mỹ.

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục vào thứ sáu ở mức 3.597,89 USD/ounce sau báo cáo rất được mong đợi từ Bộ Lao động Mỹ. Điều này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng nhẹ vào tháng 8 và trên hết là sự sụt giảm mạnh về số lượng việc làm được tạo ra 22.000, ít hơn nhiều so với con số 75.000 mà MarketWatch dự kiến.

Những dữ liệu đáng thất vọng này củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất chủ chốt tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 16 và 17/9.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là đỉnh lịch của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.587 USD/ounce, tăng 02 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.590 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Trong bối cảnh vàng đã liên tục lập kỷ lục mới trong năm nay, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo vàng có thể tăng vọt lên gần 5.000 USD/ounce nếu Fed đánh mất tính độc lập và dòng tiền từ trái phiếu kho bạc Mỹ chảy sang kim loại quý.

Nhìn dài hạn hơn, các nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào động lực tăng giá bền vững. Mục tiêu 3.700 USD/ounce trước mắt được Goldman Sachs dự báo là hoàn toàn khả thi, trong khi kịch bản dài hạn hơn, theo ngân hàng này, có thể đưa giá vàng bứt phá lên vùng 4.000 - 5.000 USD/ounce vào giữa năm 2026, nếu dòng tiền trú ẩn tiếp tục gia tăng mạnh.

Báo cáo của Reuters dẫn lời các chiến lược gia cũng lưu ý rằng, bất kỳ điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn nào cũng có thể tạo cơ hội mua vào cho nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được nhiều chuyên gia, như ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, hay ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia của RJO Futures, đánh giá là “bản năng xương máu” của cả phòng thủ lẫn tăng trưởng dài hạn.

Phillip Streible, chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho hay trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Ngoài dữ liệu kinh tế, chính trị cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán bất ổn địa chính trị sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng.