Giá vàng hôm nay 12/12: Tăng mạnh sau khi Fed hạ lãi suất

(VTC News) -

Giá vàng thế giới bật tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Fed cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về vùng 3,50–3,75%. Mức giảm này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của thị trường trong tháng qua. Chính vì đã “được định giá trước”, cú hạ lãi suất lần này không tạo ra cú sốc đủ mạnh để đẩy vàng vào một xu hướng bứt phá ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý với thị trường là thông báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc trong vòng 30 ngày để quản lý thanh khoản và ổn định thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền tệ trị giá 12,6 nghìn tỷ USD liên tục phát tín hiệu căng thẳng khi Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Ngay sau quyết định và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng, lợi suất trái phiếu giảm, chỉ số USD lao dốc và giá vàng, giá bạc tăng mạnh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng mạnh.

Lúc 6h ngày 11/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.281 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng, dù tốc độ tăng giá trong năm 2026 có thể chậm hơn nhưng xu hướng đi lên của vàng vẫn vững chắc nhờ những nền tảng hỗ trợ có tính chất dài hạn. Theo đó, lực mua đều đặn của các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng. Những lo ngại từng thúc đẩy hoạt động mua như lạm phát, rủi ro địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn chưa biến mất.

Cùng với đó, kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất là một tác nhân mạnh giúp vàng có thêm dư địa tăng. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lợi suất, cũng giảm theo. Dự báo lãi suất thực sẽ tiếp tục đi xuống, tạo lực đẩy mới cho vàng.

Các chuyên gia cũng cho rằng Fed dưới thời Tổng thống Trump sẽ có xu hướng ôn hòa hơn khi nhân sự cấp cao thay đổi. Nếu người kế nhiệm Chủ tịch Powell ủng hộ mức lãi suất thấp hơn, điều đó có thể kéo dài chu kỳ giảm lãi suất và giữ cho triển vọng vàng tích cực.