Giá vàng hôm nay 11/12: Tiếp tục đi lên

Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư dự báo tới 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, điều được chờ đợi hơn cả là định hướng chính sách của Chủ tịch Jerome Powell, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại lạm phát kéo dài đang phủ bóng lên nền kinh tế Mỹ. Chính những kỳ vọng này khiến giá vàng biến động dè dặt nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng tăng mạnh sau khi Fed phát tín hiệu.

Một báo cáo mới của Bloomberg cho thấy lợi suất trái phiếu toàn cầu đã leo lên mức cao nhất kể từ năm 2009. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài tiếp tục lập đỉnh 16 năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khả năng chu kỳ nới lỏng tiền tệ đang dần thu hẹp.

Bên cạnh đó, giá vàng tăng nhờ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua ròng tháng thứ 13 trong tháng 11, nâng dự trữ lên 74,12 triệu ounce troy. Nga cũng tăng dự trữ lên 310,7 tỷ USD đầu tháng 12, mức cao nhất lịch sử, trở thành nước mua vàng lớn thứ năm thế giới. Tuy nhiên, các dòng tiền này chưa đủ tạo điểm tựa cho giá vàng trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 11/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.227 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0.25% trong tháng này là 89,6%, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm các đợt nới lỏng vào năm 2026. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại quý tại High Ridge Futures cho rằng Fed có thể theo đuổi lộ trình cắt giảm lãi suất và sau đó tạm dừng. Ông vẫn duy trì quan điểm về xu hướng chung của giá vàng là đi ngang hoặc tăng cao hơn, với một khoảng tạm nghỉ ngắn.

Theo phân tích của ông Kelvin Wong, chuyên gia thị trường cấp cao tại OANDA, giới đầu tư đang có động thái tái định vị dòng vốn. Ông nhận định thị trường đang phản ứng trước khả năng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đưa ra hướng dẫn cắt giảm lãi suất theo quan điểm cứng rắn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc dù Fed có thể cắt giảm lãi suất trong tuần này nhưng các dự báo đi kèm sẽ cho thấy ngưỡng nới lỏng chính sách trong năm tới sẽ cao hơn và chặt chẽ hơn.