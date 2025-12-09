Giá vàng hôm nay 9/12: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới đi xuống bất chấp đồng USD yếu đi và các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần này.

Ông Tim Waterer, trưởng phòng phân tích thị trường tại công ty môi giới hợp đồng chênh lệch (CFD) KCM Trade, nhận định: Số liệu về giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi được công bố không cho thấy có biến động bất thường nào, giúp Fed duy trì kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tuần này. Ngoài ra, đồn đoán về chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn đang đẩy giá vàng tăng lên.

Theo ông Tim Waterer, dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất trong tuần này đang kìm hãm đồng USD, tạo không gian cho giá vàng tăng thêm.

Mặt khác, thông tin vừa công bố cho thấy báo cáo lạm phát sản xuất (PPI) của Mỹ cho tháng 10 và 11 - vốn dự kiến được công bố trong tuần này - bị dời sang tháng 1/2026, cũng khiến giá vàng chịu áp lực. Việc trì hoãn này làm gia tăng mức độ bất định đối với tình hình lạm phát hiện tại của Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 9/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.189 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đoán định khoảng 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp trong tuần này.

Về lý thuyết, lãi suất thấp hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhấn mạnh triển vọng giá vàng tuần này phụ thuộc lớn vào tín hiệu chính sách từ Fed, khi thị trường chưa có sự thống nhất về tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm tới. Ông cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Chuyên gia David Morrison tại Trade Nation thì đánh giá vùng 4.200 USD/ounce đang là mốc cản quan trọng. Theo ông, bất kỳ nhịp giảm nào trong những ngày tới đều có thể trở thành cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất năm 2026 vẫn rất lớn.

Chuyên gia Aaron Hill của FP Markets đánh giá xu hướng sắp tới phụ thuộc mạnh vào việc Fed có tiếp tục hạ lãi suất hay không và tình hình kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng để vàng tái lập đỉnh lịch sử, thị trường cần đồng thời có các yếu tố như lãi suất giảm mạnh, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn tăng.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giai đoạn tích lũy hiện tại đang tạo nền cho một nhịp tăng mới của giá vàng. Ông nhận định nếu giá vàng vượt được mức 4.265 USD/ounce, thị trường hoàn toàn có khả năng hướng về vùng đỉnh lịch sử gần 4.380 USD/ounce.