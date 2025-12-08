Giá vàng hôm nay 8/12: Lấy lại mốc 4.200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khả năng gần 90% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy giá tiêu dùng không tăng tốc.

Dữ liệu này hầu như không ảnh hưởng đến dự báo chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.202 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát dự báo vàng hằng tuần của một nền tảng tài chính quốc tế ghi nhận sự phân hóa mạnh trong giới phân tích. Trong 13 chuyên gia tham gia, 6 người (46%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này và 6 người khác dự báo thị trường sẽ đi ngang. Chỉ một chuyên gia (8%) nhận định giá sẽ giảm.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhấn mạnh triển vọng giá vàng tuần này phụ thuộc lớn vào tín hiệu chính sách từ FED, khi thị trường chưa có sự thống nhất về tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm tới. Ông cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Chuyên gia David Morrison tại Trade Nation thì đánh giá vùng 4.200 USD/ounce đang là mốc cản quan trọng. Theo ông, bất kỳ nhịp giảm nào trong những ngày tới đều có thể trở thành cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất năm 2026 vẫn rất lớn.

Chuyên gia Aaron Hill của FP Markets đánh giá xu hướng sắp tới phụ thuộc mạnh vào việc Fed có tiếp tục hạ lãi suất hay không và tình hình kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng để vàng tái lập đỉnh lịch sử, thị trường cần đồng thời có các yếu tố như lãi suất giảm mạnh, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn tăng. Theo Hill, chỉ một lần cắt giảm lãi suất không đủ và thị trường cần thêm tín hiệu ôn hòa hoặc cú sốc kinh tế mới.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giai đoạn tích lũy hiện tại đang tạo nền cho một nhịp tăng mới của giá vàng. Ông nhận định nếu giá vàng vượt được mức 4.265 USD/ounce, thị trường hoàn toàn có khả năng hướng về vùng đỉnh lịch sử gần 4.380 USD/ounce.