Giá vàng hôm nay 10/12: Tăng nhẹ, lấy lại mốc 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư thận trọng điều chỉnh danh mục đầu tư bởi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày (9 và 10/12) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu. Thị trường đang tìm kiếm những tín hiệu cho thấy Fed có thể sẽ áp dụng một lộ trình nới lỏng tiền tệ chậm hơn dự kiến trong thời gian tới.

“Với tình hình địa chính trị tiếp tục bất ổn làm gia tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại quý, cộng với triển vọng nới lỏng chính sách của Fed - vốn đang chịu áp lực chính trị phải giảm chi phí vay - xu hướng tự nhiên của giá vàng vẫn là đi lên”, nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết. Giá vàng có thể quay lại mức 4.300 USD trong tương lai gần nếu Fed xác nhận kỳ vọng ôn hòa.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Bên cạnh đó, giá vàng tăng nhờ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua ròng tháng thứ 13 trong tháng 11. Nga cũng tăng dự trữ lên 310,7 tỷ USD đầu tháng 12, mức cao nhất lịch sử, trở thành nước mua vàng lớn thứ năm thế giới. Tuy nhiên, các dòng tiền này chưa đủ tạo điểm tựa cho giá vàng trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.207 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo phân tích của ông Kelvin Wong, chuyên gia thị trường cấp cao tại OANDA, giới đầu tư đang có động thái tái định vị dòng vốn. Ông nhận định thị trường đang phản ứng trước khả năng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đưa ra hướng dẫn cắt giảm lãi suất theo quan điểm cứng rắn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc dù Fed có thể cắt giảm lãi suất trong tuần này nhưng các dự báo đi kèm sẽ cho thấy ngưỡng nới lỏng chính sách trong năm tới sẽ cao hơn và chặt chẽ hơn.

Hiện tại, công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đặt cược 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9-10/12. Bối cảnh kinh tế Mỹ hiện tại khá trái chiều khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) phù hợp với kỳ vọng, trong khi số liệu việc làm tư nhân tháng 11 giảm mạnh nhưng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lại rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm.