Giá vàng hôm nay 11/9: Chịu áp lực chốt lời, vàng hạ nhiệt

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ do hoạt động chốt lời diễn ra sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 8 do Cục Thống kê Lao động công bố bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi điều chỉnh giảm 0,7% trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,3%. Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong bốn tháng. Tính chung cả năm, PPI tăng 2,6%, thấp hơn mức 3,1% của tháng 7 và dự báo là 3,3%. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ được công bố vào sáng thứ Năm. Báo cáo này cũng hỗ trợ giá vàng đứng vững trên ngưỡng cao.

Ngoài ra, địa chính trị đang nóng lên trở lại và điều đó thúc đẩy thị trường vàng thời gian tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng vẫn trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Kitco).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.638 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.540 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Một chiến lược gia hàng đầu châu Âu dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce trong vòng ba đến sáu tháng tới, lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu nhanh chóng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải hành động quyết liệt.

Trong báo cáo mới nhất của mình, chiến lược gia Roukaya Ibrahim của BCA Research đã tái khẳng định triển vọng lạc quan của mình về vàng. “Không giống các kim loại quý khác, vàng nhìn chung vẫn tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi cả mức độ hoạt động kinh tế và tốc độ tăng trưởng đều thấp hơn xu hướng”, Ibrahim cho biết.

Theo Ibrahim việc vàng tăng giá lên mức cao kỷ lục liên tiếp trong ba năm qua một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của chính phủ khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng USD.

“Nhu cầu của ngân hàng trung ương có thể sẽ là động lực mạnh mẽ hơn cho vàng so với các kim loại quý khác. Tính thanh khoản cao hơn và biến động thấp hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản dự trữ tiền tệ khác”, bà nói.