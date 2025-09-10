Giá vàng hôm nay 10/9: Thế giới và trong nước cùng tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu ngày càng chắc chắn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong phiên họp chính sách tháng 9.

Theo các nhà phân tích, đà đi lên của vàng đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đồng USD rơi xuống đáy 7 tuần, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, cùng với sự tích trữ mạnh tay từ các ngân hàng trung ương. Bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng càng thổi bùng sức nóng cho kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược tới 88% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần tới, thậm chí có 12% tin rằng mức cắt giảm có thể lên tới 50 điểm cơ bản. Lãi suất giảm khiến chi phí nắm giữ vàng thấp hơn, đồng thời làm suy yếu đồng USD, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá vàng.

Giá vàng thế giới và trong nước hôm nay cùng tăng. (Ảnh minh hoạ).

Chuyên gia Han Tan từ Nemo.money nhận định: “Những nhà đầu cơ giá lên được tiếp thêm năng lượng nhờ niềm tin Fed sẽ hạ lãi suất. Đồng USD yếu và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương đã mở đường cho mức 3.600 USD, đồng thời khơi thông dòng vốn chảy vào vàng”.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 128,3 - 131,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch sáng qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra hiện vẫn duy trì ở mức 2 – 3 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trước biến động quốc tế.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.653,5 USD/ounce, tăng 18,80 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia nhận định đợt bứt phá vừa qua chủ yếu nhờ quỹ đầu cơ mua vàng, trong khi không có dấu hiệu ngân hàng trung ương bán ra. Mô hình tích lũy kéo dài 4 tháng qua là rất lạc quan và đặt mục tiêu kỹ thuật cho vàng ở vùng 3.900 USD.

Trong khi đó, cũng có ý kiến nhấn mạnh yếu tố đồng USD yếu, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và sự hoài nghi về tính độc lập của Fed đã thúc đẩy giá vàng, đồng thời dự báo mục tiêu tiếp theo nằm trong vùng 3.600 - 3.800 USD, thậm chí 4.000 USD/ounce là đỉnh khả thi.

Ở trong nước, nhiều chuyên gia khuyến cáo khách hàng không nên mua vàng thời điểm này vì giá đang trên đỉnh và nguy cơ sẽ đảo chiều khi thị trường bị kiểm soát chặt.