Giá vàng hôm nay 6/12: Thế giới giảm, trong nước tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng giảm vào phiên cuối tuần bởi chịu áp lực từ hoạt động chốt lời, mặc dù nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khả năng gần 90% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Trong dữ liệu Chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) bị trì hoãn của chính phủ, chỉ số PCE lõi - loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động, cho thấy giá tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 9. Lạm phát tăng gần như phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Tính theo năm, lạm phát lõi tăng 2,8%.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, dữ liệu mới nhất cho thấy giá tiêu dùng không tăng tốc.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ: Kitco.news)

Dữ liệu này hầu như không ảnh hưởng đến dự báo chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC niêm yết ở mức 152,98 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

Vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức giá mua vào 150 triệu đồng/lượng, bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.198 USD/ounce, giảm 10,65 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo giá vàng năm 2026 có thể biến động mạnh theo cả hai chiều, sau khi tăng tới 53% trong năm 2025. WGC cho rằng vàng có thể lập đỉnh mới nếu tăng thêm 15 - 30%, nhưng cũng có khả năng giảm 5 - 20% tùy theo chính sách kinh tế và lãi suất của Mỹ.

Năm 2025, vàng tăng mạnh nhờ dòng tiền trú ẩn giữa bất ổn địa chính trị, chính sách thuế của Mỹ và lực mua lớn từ ngân hàng trung ương. WGC đánh giá vàng có thể tiếp tục đi lên trong năm 2026 nếu lợi suất trái phiếu giảm, căng thẳng địa chính trị gia tăng và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư duy trì ở mức cao.

Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng vẫn giữ vai trò lớn: Riêng 2025, các quỹ hút 77 tỷ USD (hơn 700 tấn vàng). Tính từ tháng 5/2024, lượng vàng tích lũy đạt 850 tấn, vẫn còn dư địa tăng thêm.

Tuy nhiên, vàng có thể điều chỉnh nếu chính sách của Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo, khiến lạm phát quay lại và Fed phải giữ hoặc tăng lãi suất. Lãi suất cao khiến USD mạnh lên, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của vàng, dễ kéo theo dòng tiền rời khỏi các quỹ ETF.

Dù vậy, nhu cầu mua tích lũy từ người tiêu dùng và nhà đầu tư dài hạn vẫn được xem là điểm tựa. Theo WGC, năm 2026 sẽ xoay quanh bốn yếu tố chính: Chính sách lãi suất Mỹ, địa chính trị, diễn biến USD và dòng vốn vào các quỹ ETF. Trong bối cảnh vàng đã tăng hơn 50% trong một năm, thị trường được dự báo bước vào giai đoạn biến động mạnh nhất của chu kỳ.

Dù theo kịch bản nào, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, vừa là tài sản trú ẩn vừa giúp cân bằng rủi ro.