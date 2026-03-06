Giá thực phẩm Tết đẩy CPI tháng 2 tăng 1,14%

(VTC News) -

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026 của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

So với cuối năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 1,19% và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 2 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 1,14% của CPI tháng 2/2026 so với tháng trước, các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,47% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,94% của CPI bình quân chung.

Trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 2/2026 tăng 11,42% so với tháng trước, tăng 88,42% so với cùng kỳ năm trước; tăng 17,01% so với tháng 12/2025. Bình quân hai tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 82,67% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá USD tháng 2 giảm 0,89% so với tháng trước; tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước, giảm 1,18% so với tháng 12/2025. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, chỉ số giá USD tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 2, cả nước có 11,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 53,2% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 2 cũng có gần 6,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 4.257 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 3.492 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 3.290 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Nguồn: Cục Thống kê.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 64,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 32,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77,0 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 38,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 2, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 67,16 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 18,3%; nhập khẩu tăng 26,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu đạt 2,98 tỷ USD.

Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 23,8 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,9 tỷ USD.