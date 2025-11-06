CPI tháng 10 tăng 0,2%, xuất khẩu vẫn là điểm sáng, FDI thực hiện cao nhất 5 năm

(VTC News) -

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng. Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Chỉ số này tăng 2,82% so với tháng 12/2024 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 10 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,20%.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 10/2025 so với tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

Trong tháng 10, chỉ số giá vàng tăng 12,53% so với tháng trước và tăng 63,64% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 10 giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,62% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng, chỉ số này tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ghi dấu ấn tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước nhưng tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá 10 tháng đầu năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,2%; nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 10, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, 11.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ngược lại, có 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 10 tháng năm 2025, cả nước có 162,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Bình quân một tháng có 25,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp. (Nguồn: Cục Thống kê)

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2025 ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng các năm 2021-2025 (đơn vị: tỷ USD). (Nguồn: Cục Thống kê)

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2025 có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 742,8 triệu USD, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm trước. Có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 358,2 triệu USD, gấp 8,3 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,1 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.