Gia tài phim ảnh đáng nể của 'nam thần' 16 tuổi đóng 'Quý tử vượt giàu'

(VTC News) -

Quý tử vượt giàu là phim điện ảnh ra rạp trong dịp lễ 2/9 vừa qua. Tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, được Việt hóa từ một dự án nổi tiếng của Trung Quốc. Phim vượt doanh thu hơn 40 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu (theo Box Office Vietnam).

Trong phim, Huỳnh Hạo Khang đảm nhận vai Phú Quý - nhân vật trung tâm của câu chuyện, một cậu con trai ngoan, hiểu chuyện, lớn lên với niềm tin gia đình mình nghèo khó nên sớm hình thành ý thức nỗ lực vươn lên. Chỉ đến khi trưởng thành, cậu mới dần nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã nằm trong những tính toán và sắp đặt của cha mẹ.

Với ngoại hình sáng cùng nét diễn tự nhiên, Hạo Khang tạo được thiện cảm với khán giả. Cậu được xem là lựa chọn tương đối phù hợp với nhân vật, góp phần giúp hành trình trưởng thành của nhân vật Phú Quý được thể hiện liền mạch và dễ tạo thiện cảm.

Hạo Khang đảm nhận vai chính trong “Quý tử vượt giàu”.

Trước khi đến với Quý tử vượt giàu, Huỳnh Hạo Khang đã là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Sinh năm 2010, Hạo Khang sớm được gia đình khuyến khích theo đuổi nghệ thuật. Cậu sở hữu gương mặt sáng sân khấu, có khả năng ca hát và từng tham gia các cuộc thi âm nhạc.

Hạo Khang từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và sitcom như Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng… Năm 2022, cậu tham gia Hãy nghe tôi hát nhí, đạt giải đồng khuyến khích.

Năm 2023, Hạo Khang vượt qua hàng trăm ứng viên để đóng bé An - vai chính phim Đất rừng phương Nam. Thời điểm này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng cho biết anh đã mất một năm rưỡi để tìm được gương mặt phù hợp đóng An - chú bé mồ côi mẹ đi tìm cha trong tác phẩm gốc. Anh ấn tượng với khả năng nhập vai của Huỳnh Hạo Khang ở vòng casting cùng nét lanh lợi, thông minh của diễn viên nhí.

Mặc dù trước đó Huỳnh Hạo Khang chưa tham gia phim lớn nào nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bận tâm, bởi diễn xuất của Huỳnh Hạo Khang đã chinh phục anh và ê-kíp.

Hạo Khang đóng vai An trong “Đất rừng phương Nam” năm 13 tuổi.

Hạo Khang là một trong những diễn viên trẻ nhất từng góp mặt trong hai bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt, gồm Đất rừng phương Nam (hơn 140 tỷ đồng) và Đèn âm hồn (106 tỷ đồng). Đầu năm 2026, cậu tiếp tục có một vai diễn ấn tượng trong Con kể ba nghe, đóng cùng Kiều Minh Tuấn. Phim mang về doanh thu hơn 50 tỷ đồng.

Ở tuổi 16, Hạo Khang ngày càng thu hút với diện mạo điển trai, sáng sân khấu. Gương mặt góc cạnh hơn, vóc dáng cao lớn cùng thần thái tự tin giúp cậu ngày càng tạo được ấn tượng với khán giả.

Hạo Khang sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 173 nghìn người theo dõi.

Ngoại hình điển trai của Hạo Khang ở tuổi 16.

Không chỉ sở hữu gia tài vai diễn đáng nể, Hạo Khang còn đang cho thấy tiềm năng rõ rệt cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Cậu được xem là một “nam thần màn ảnh” tiềm năng của điện ảnh Việt trong những năm tới.