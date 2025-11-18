Nhiều nơi phía Đông tỉnh Gia Lai ngập hơn 1m, giao thông chia cắt

Trong sáng nay, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khu vực thấp trũng phía Đông tỉnh Gia Lai. Hiện chính quyền địa phương vẫn liên tục theo dõi và cảnh báo người dân không di chuyển qua các khu vực này để đảm bảo an toàn.