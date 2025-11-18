'Vựa rau' nổi tiếng ở Lâm Đồng chìm trong biển nước và rác, có nơi ngập trên 2m

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cùng với việc Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tăng lưu lượng xả lũ điều tiết qua đập tràn Đơn Dương (Lâm Đồng) từ 500 m3/giây lên 600 m3/giây vào lúc 11h ngày 17/11 khiến vùng hạ lưu Đơn Dương bị ngập lụt nặng.