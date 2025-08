Giá điện, vật liệu xây dựng cao thúc CPI tháng 7 tăng 0,11%

(VTC News) -

Theo báo cáo thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 0,11% so với tháng trước.

So với tháng 12/2024, CPI tháng 7 tăng 2,13% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,19%. Bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 09 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá.

9 nhóm hàng hoá tăng gồm: Thực phẩm; Ăn uống ngoài gia đình; Đồ uống và thuốc lá; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; Thiết bị và đồ dùng gia đình; Thuốc và dịch vụ y tế; Giáo dục; Văn hóa, giải trí và du lịch; Hàng hóa và dịch vụ khác.

2 nhóm giảm gồm: Giao thông và Bưu chính, viễn thông.

Giá vật liệu xây dựng cao là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng. (Ảnh minh họa)

Trong số các mặt hàng tăng giá, đáng chú ý là giá điện sinh hoạt tăng 1,82% do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực, đặc biệt tại Miền Bắc và Miền Trung và từ ngày 10/5 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện sinh hoạt.

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 7/2025 cũng tăng 0,36% so với tháng trước, tác động làm tăng CPI chung 0,07 điểm phần trăm.

Trong các mặt hàng giảm, đáng chú ý là chỉ số giá thịt lợn giảm 0,99% do nhiều địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch tả lợn châu Phi. Khi dịch bệnh bùng phát, các hộ chăn nuôi bán tháo đàn để tránh thiệt hại khiến nguồn cung thịt ra thị trường tăng mạnh trong thời gian ngắn, trong khi tâm lý lo ngại dịch bệnh khiến người tiêu dùng e ngại đã tác động làm giá thịt lợn giảm. Theo đó, chỉ số giá nội tạng động vật giảm 0,68%; thịt gia súc đông lạnh giảm 0,3%; thịt chế biến giảm 0,03%.

Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Về xuất nhập khẩu, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,27 tỷ USD, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 85,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 101,5 tỷ USD. Trong 7 tháng, xuất siêu sang Mỹ đạt 74,6 tỷ USD; xuất siêu sang EU 22,3 tỷ USD; xuất siêu sang Nhật Bản 1,3 tỷ USD, tăng 21,0%; nhập siêu từ Trung Quốc 66,5 tỷ USD; nhập siêu từ Hàn Quốc 17,4 tỷ USD; nhập siêu từ ASEAN 8,5 tỷ USD.

Nguồn: Cục Thống kê

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 7, cả nước có 16,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 32,3% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 14,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, có 7,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 4,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể..

Tính chung 7 tháng, cả nước có 174,0 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 144,4 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 20,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: Cục Thống kê

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 378,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,7% kế hoạch năm và tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 bằng 38,6% và tăng 2,4%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7 đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2025 ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng có 105 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 398,9 triệu USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 20 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 129,6 triệu USD, gấp 4,5 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 528,5 triệu USD, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 242,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt 1.577,5 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước Bảy ước đạt 164,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt 1.317,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm và tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.