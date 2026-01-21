Gia đình trái dấu tập 24: Ông Phi ghen khi vợ thân thiết với học viên nam

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 24.

Ở tập trước, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bắt đầu có cái nhìn thiện cảm với Nhi. Do phải tự lập từ nhỏ nên Nhi rất ngoan và hiểu chuyện, cô bé thậm chí còn chủ động làm việc nhà. Trong bữa tiệc sinh nhật bà Ánh, Nhi thậm chí còn đem đến một bức tranh tự vẽ để tặng. Tuy nhiên, trong tranh, Nhi không dám tự vẽ mình mà chỉ có bà Ánh, Dương và Đức. Điều này khiến cho bà Ánh càng thêm mủi lòng.

Dương (Quỳnh Trang) thì vẫn liên tục tìm cách hàn gắn chuyện tình cảm của bố mẹ, dù bà Ánh khẳng định "không bao giờ tha thứ cho chồng". Bà nói ông Phi sai nhưng không phủ nhận tình cảm chồng dành cho gia đình suốt hàng chục năm qua.

Trong Gia đình trái dấutập 24, bà Ánh đồng ý cho ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đến dọn dẹp cho lớp dạy nhảy của mình. Dù vẫn chưa được vợ tha thứ cho lỗi lầm, ông Phi vẫn tỏ ra bực tức, ghen ra mặt khi thấy bà Ánh thân thiết với học viên nam. Để trêu tức chồng, bà Ánh thậm chí còn khẳng định với học viên còn độc thân.

Trước tình huống này, ông Phi liên tục phá đám, không để cho bà Ánh dạy học.

Bà Ánh bất ngờ trước câu hỏi của Nhi.

Ở một diễn biến khác, Nhi bất ngờ khi được bà Ánh mua cho quần áo mới. Tuy nhiên cô bé vẫn thắc mắc một việc có phải mình chính là nguyên nhân khiến ông Phi bị đuổi khỏi nhà hay không? Trước câu hỏi bất ngờ, bà Ánh có phần sững người và nhanh chóng phủ nhận.

"Không phải, bố cháu ra ngoài ở là vì bác và bố cháu không sống với nhau được nữa?", bà Ánh nói với Nhi.

Khi trở về nhà, Nhi tỏ vẻ buồn bã vì chưa nhận được câu trả lời. Khi bị ông Phi gặng hỏi, Nhi cuối cùng cũng chịu tâm sự với bố. Cô bé nói được cả gia đình đối xử tốt, tuy nhiên chỉ có một thắc mắc.

"Tại sao bố với mẹ con lại quen nhau? Có phải bố và bác Ánh đã cưới nhau rồi bố mới quen mẹ con không?", Nhi hỏi ông Phi.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Nhi đã rất hiểu chuyện. Câu hỏi của Nhi càng khiến cho ông Phi cảm thấy xấu hổ bản thân. Ông vẫn quyết định không nói với Nhi vì "đây là chuyện người lớn nên con không cần biết và cũng thể hiểu được". Tuy nhiên Nhi vẫn một mực muốn biết câu trả lời từ bố.

Tập 24 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 21/1 trên VTV3.