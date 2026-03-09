Ông Putin chúc mừng tân Lãnh tụ Tối cao Iran, khẳng định ủng hộ Tehran

(VTC News) -

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng tới ông Mojtaba Khamenei sau khi ông được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Ông Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng, người được chỉ định trở thành lãnh đạo tiếp theo của Cộng hòa Hồi giáo. Thông tin được giới chức Iran công bố ngày thứ Hai (9/3/2026). (Ảnh: Truyền hình nhà nước Iran/AP)

Ông Putin bày tỏ tin tưởng ông Khamenei sẽ tiếp tục công việc của người cha mình “một cách danh dự”, đồng thời đoàn kết người dân Iran “trong bối cảnh đối mặt với những thử thách nghiêm trọng”.

“Trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với sự tấn công vũ trang, việc đảm nhiệm cương vị quan trọng này chắc chắn đòi hỏi rất nhiều lòng dũng cảm và sự tận tâm. Tôi tin rằng ông sẽ tiếp tục công việc của cha mình một cách danh dự và đoàn kết người dân Iran trước thử thách nghiêm trọng này”, ông Putin viết.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Moskva sẽ tiếp tục sát cánh cùng Tehran, nhấn mạnh ông muốn “tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran của chúng tôi”.

Cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin chào hỏi nhau trong cuộc gặp tại Tehran, Iran, ngày 19/7/2022. (Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran/AP)

Bà Zohreh Kharazmi, phó giáo sư tại Đại học Tehran, nói với Al Jazeera tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành và hiểu rõ hệ thống quyền lực của nước này.

“Ông ấy từng làm việc với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), với cộng đồng tình báo, với chính phủ và các bộ trưởng”, bà nói, cho rằng ông được xem là người có thể mang lại sự ổn định cho đất nước, duy trì sự toàn vẹn của Iran cũng như cân bằng giữa hai phe chính trị chính là phe bảo thủ và phe cải cách.

Bà cho biết nhiều người đều biết ông Mojtaba Khamenei từng đóng vai trò như “tai mắt” của người cha mình, thường xuyên tiếp xúc với người dân, làm việc với các đồng minh khu vực và nắm bắt những khó khăn về sinh kế mà người dân Iran đang đối mặt.

“Ông ấy đến từ kinh nghiệm điều hành thực tế và có tư duy mang tính chiến lược", bà Kharazmi nhận định.