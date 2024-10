Giả danh Tổ công tác 363 cướp tài sản người dân vào ban đêm

(VTC News) -

Theo Công an huyện Củ Chi, sáng 6/10, anh Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 2006, trú tỉnh Kiên Giang, tạm trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) đến Công an xã Hòa Phú, huyện Củ Chi để trình báo việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, lúc 22h20 ngày 5/10, anh Thịnh lái xe máy cùng nhóm bạn đến cây xăng ở Ấp 10, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi để đổ xăng, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy tự xưng là Tổ công tác 363 của Công an huyện tiếp cận. Chúng đánh vào đầu anh Thịnh và yêu cầu anh về trụ sở Công an xã để kiểm tra.

Võ Văn Tuấn (bìa trái) và Ngô Quốc Duy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau đó, một người lái xe của anh Thịnh, người còn lại lái xe máy mang biển số 65G1-295.84. Cả hai đưa anh Thịnh đến một bãi đất trống tại ấp 4B, xã Bình Mỹ.

Tại đây, chúng yêu cầu anh Thịnh nộp phạt 7,5 triệu đồng với lý do xe không chính chủ. Khi anh Thịnh chỉ còn 620.000 đồng, chúng đã cướp 500.000 đồng và lấy luôn chiếc xe của anh rồi bỏ đi.

Sau đó, anh Thịnh liên lạc với bạn bè và được đưa về nhà. Sáng hôm sau, anh đến Công an xã trình báo sự việc, nghi ngờ 2 người trên đã giả danh công an để cướp tài sản.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Phú báo cáo sự việc lên Ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi. Sau vài giờ, công an xác định được danh tính 2 kẻ cướp là Ngô Quốc Duy (SN 2004, trú ấp Bến Cầu, xã Lợi Thuận, huyện Châu Thành, Tây Ninh) và Võ Văn Tuấn (SN 1997, trú Ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Đến 14h30 cùng ngày, cả hai bị bắt tại địa chỉ Tổ 10, ấp 4B, xã Bình Mỹ. Tại cơ quan công an, hai tên cướp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.