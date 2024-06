Nam thanh niên giả danh công an để tiếp cận nữ sinh ở Huế

(VTC News) -

Ngày 24/6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ kẻ liên quan đến hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả cơ quan tổ chức.

Trước đó, ngày 17/6 Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị N.Q. (SN 2004) là sinh viên của một trường đại học tại TP Huế việc có người tự xưng tên Hồ Sỹ Nguyên là cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Huế.

Người này tiếp xúc chị Q, và đưa ra một tấm thẻ có hình ảnh người này đang mặc quân phục cùng một tờ giấy có nội dung "giấy triệu tập làm việc”. Người đàn ông này cũng lấy số điện thoại và nhiều lần hẹn chị Q. tại quán cà phê để làm việc.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Văn Hữu Long. (Ảnh: Công Quang)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế nhanh chóng tổ chức lực lượng, xác minh, làm rõ người đàn ông kể trên là Văn Hữu Long (SN 1997, trú xã Thủy Bằng, TP Huế).

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận mục đích giả danh công an để tiếp cận các sinh viên nữ nhằm mục đích, ý đồ xấu. Số giấy tờ giả trên, Long đến cửa hàng photo, chụp ảnh để làm giả.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Long cũng như chủ cửa hàng photo, chụp ảnh theo quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa các đối tượng xấu lừa đảo, Công an TP Huế khuyến nghị đến bà con nhân dân, khi có vụ việc cơ quan công an không giải quyết công việc tại quán cà phê mà phải mời đến trụ sở để làm việc. Nếu phát hiện những vụ việc như trên, nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Trước đó, cuối năm 2023 Công an TP Huế tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị một số kẻ giả danh cơ quan chức năng gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử, ngày 4/9 chị Nguyễn Thị N (41 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) nhận cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an thông báo chị N đang liên quan đến một vụ án và yêu cầu phối hợp.

Qua điện thoại, người này cho rằng, nếu không phối hợp thì sẽ cho người đến bắt giữ. Lúc này, chị N rất lo lắng và giải bày rằng mình không liên quan đến vụ án đó. Bên đầu dây tỏ ra đồng cảm và cho rằng có thể tài khoản ngân hàng của chị N bị nhân viên ngân hàng sử dụng để phạm tội. Đồng thời cho rằng sẽ bảo vệ chị nếu chị không vi phạm.

Kẻ xấu tiếp tục yêu cầu chị N đổi mật khẩu trong App ngân hàng và đối tượng hướng dẫn, cung cấp cho chị một mật khẩu mới. Yêu cầu chị N kê khai tài sản, chuyển hết vào trong tài khoản của chị để công an bảo vệ. Nghe lời, chị N rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản và tiền sẵn có gần 220 triệu đồng thì bị đối tượng giả danh công an chiếm đoạt.