Giả danh công an gọi điện lừa đảo gần 16 tỷ, hai người nước ngoài lĩnh 25 năm tù

(VTC News) -

Trong hai ngày 15 và 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm 2 bị cáo người nước ngoài, gồm Low Boon Leng (SN 1991), Lim Kean How (SN 1996), cùng quốc tịch Malaysia, tạm trú tại TP.HCM và 10 bị cáo người Việt Nam về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 7/2019 đến đầu năm 2020, nhóm đối tượng người Đài Loan do Du Sheng Teacher (trú tại Malaysia) chủ mưu cầm đầu đã sử dụng phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ công an gọi điện thoại cho nhiều người Việt Nam yêu cầu phải cung cấp các thông tin tài khoản cá nhân để phục vụ việc giải quyết vụ án hình sự liên quan.

Sau đó, các đối tượng sử dụng thiết bị kỹ thuật số điện tử tạo app từ ứng dụng có tên và huy hiệu của “Bộ Công an” chạy trên hệ điều hành Android; dùng số điện thoại ảo VoIP gọi vào số máy cố định, đưa thông tin giả, lừa người bị hại cài đặt và nhập tất cả thông tin tài khoản ngân hàng vào ứng dụng nêu trên.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền từ tài khoản người bị hại vào tài khoản do đối tượng quản lý để chiếm đoạt.

Theo chỉ đạo của Du Sheng Teacher, các đối tượng: Jackson Liew, Low Boon Leng, Lim Kean How đến Việt Nam và câu kết với nhóm người gồm: Võ Thiên Long, Trần Văn Phát (cùng trú TP.HCM), Nguyễn Thị Bé, Đỗ Thị Đông, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Thị Bích Tuyền (cùng trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Trà My (cùng trú tỉnh An Giang), Trần Thị Băng Nhi (trú tỉnh Trà Vinh) và Cao Ngọc Nhi (trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện việc mở tài khoản, thuê người mở tài khoản, rút tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt từ tài khoản ngân hàng của người bị hại.

Cơ quan điều tra đã xác định, tổng cộng có 21 bị hại (4 bị hại ở Quảng Nam, 2 bị hại ở An Giang và 15 người bị hại ở các tỉnh thành khác) trong vụ án bị nhóm đối tượng chiếm đoạt trong tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Sau đó, Low Boon Leng rút tiền mặt giao cho Lim Kean How chuyển về Malaysia cho Du Sheng Teacher.

Trong vụ án này, Low Boon Leng và Lim Kean How đóng vai trò điều hành, các bị can Long, Phát, Đông, Ngọc Nhi giữ vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội. Low Boon Leng đã hưởng lợi gần 20,8 triệu đồng, Lim Kean How được hưởng lợi số tiền 31,5 triệu đồng (nhưng chưa nhận thì bị bắt), Võ Thiên Long hưởng lợi 14 triệu đồng, Trần Văn Phát hưởng lợi 26 triệu đồng, Ngọc Nhi hưởng lợi số tiền 300 USD.

Nhóm các đối tượng: Tuyền, Hiếu, Linh, My, Băng Nhi, Bé giúp sức cho Jackson Liew mở tài khoản ngân hàng và thuê những người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng giao cho Jackson Liew quản lý, nhận và chuyển tiền chiếm đoạt. Tuyền hưởng lợi 15 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 30 triệu đồng, Linh hưởng lợi 34 triệu đồng, My đã hưởng lợi 16 triệu đồng, Băng Nhi hưởng lợi số tiền 15 triệu đồng, Bé được Jackson Liew mua 1 chiếc điện thoại di động iPhone 11, 1 chiếc đồng hồ Apple Wath.

Ngoài ra, Tuyền, Hiếu, Linh, My giúp sức cho Jackson Liew chiếm đoạt 3,95 tỷ đồng của bà L.T.T. bằng thủ đoạn trực tiếp đến ngân hàng nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên các bị cáo: Lim Kean How 13 năm tù; Low Boon Leng 12 năm tù; Long và Tuyền cùng 9 năm tù; Hiếu 8 năm tù; Phát, Đông, Ngọc Nhi, Linh, My, Bé, Băng Nhi cùng 7 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Low Boon Leng còn lĩnh mức án 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Hiếu lãnh 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”.