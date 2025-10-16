  • Zalo

Công an xác minh vụ tranh giành nhiều cọc tiền tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội

Công an xã Gia Lâm đang xác minh nhóm người lao vào giằng co quyết liệt những túi tiền mệnh giá lớn rồi tranh thủ nhặt cọc tiền vung vãi trên sàn, bỏ vào túi.

Ngày 16/10, đại diện Công an xã Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp phòng nghiệp vụ Công an thành phố xác minh vụ xô xát, tranh nhau tiền xảy ra trên địa bàn.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh nhiều người tụ tập tại quán cà phê ở một tòa nhà, giằng co túi tiền có hàng chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Người đàn ông nhặt các cọc tiền mệnh giá 500.000 dưới đất cho vào túi. (Ảnh cắt từ ciip)

Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra tối 15/10, tại một khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm. Nội dung clip cho thấy, một phụ nữ mặc áo kẻ bị một người khác giữ lại, liên tục kêu "gọi công an đến". Trong khi đó, nhiều người xung quanh tranh thủ nhặt những cọc tiền vung vãi trên sàn, bỏ vào túi.

"Khi có kết quả điều tra cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", đại diện Công an xã Gia Lâm nói.

