Giá cà phê hôm nay 24/12: Trong nước tiếp tục giảm, thế giới tăng trở lại

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 24/12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2025 tăng 102 USD/tấn so với hôm qua, giao dịch ở mức 5.113 USD/tấn. Giá cà phê giao tháng 3/2025 ở mức 5.008 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn so với mức giao dịch 1 ngày trước.

Ngược lại, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 tăng 2 cent/lb so với hôm qua, ở mức 327 cent/lb, giao tháng 5/2025 cũng tăng 2 cent/lb so với phiên giao dịch trước, ở mức 321 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự ổn định ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 120.000 - 121.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 120.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai ghi nhận giảm 700 đồng/kg, giao dịch ở mức 120.300 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg với hôm qua.

Theo Hiệp hội Cà phê - Cao cao Việt Nam (Vicofa), vụ thu hoạch cà phê mới đã bắt đầu từ tháng 11, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ này dự kiến đạt khoảng 1,6 triệu tấn. Trong niên vụ này, tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam dự báo đạt từ 270.000 - 300.000 tấn.

Sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ nội địa kết hợp với sản lượng sản xuất thấp có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung nguyên liệu cho xuất khẩu.

Trong khi đó, hiện Brazil đã kết thúc vụ thu hoạch cà phê, người trồng cà phê ở nước này hiện đang hạn chế bán ra và chờ xem sản lượng cà phê vụ tới sẽ như thế nào sau khi ra hoa.

Do đó, với vị thế thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, thị trường cà phê từ nay đến hết quý I/2025 phụ thuộc vào các nước trồng cà phê ở Bán cầu Bắc, đặc biệt là Việt Nam.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cũng nhận định, nhiều khả năng từ nay cho đến hết quý I/2025, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam sẽ giảm so với hiện nay, dao động trong khoảng 100.000 đồng/kg.

Lý do chủ yếu là nguồn cung cà phê từ Việt Nam sẽ tăng dần từ nay đến đầu năm sau và hoạt động xuất khẩu cà phê từ Việt Nam sẽ khởi sắc trở lại. Việc nông dân bán cà phê nhiều hơn và nguồn cung ổn định sẽ tạo áp lực giảm giá trong nước.

Mặc dù vậy, giá cà phê vẫn có thể duy trì ở mức cao hơn so với các năm trước do sản lượng được dự báo vẫn giảm so với niên vụ 2023/24, nhưng sự giảm giá là hợp lý trong bối cảnh nguồn cung dồi dào hơn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê dự báo sẽ giảm về khoảng 4.000 - 4.100 USD/tấn. Mức giá này phản ánh tình hình cung cấp cà phê ổn định hơn từ các quốc gia sản xuất lớn, đặc biệt là Việt Nam.

Hơn thế, thị trường vẫn kỳ vọng lượng mưa tại các vùng trồng cà phê chính của Brazil sẽ có cải thiện và sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 có thể phục hồi phần nào. Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các nước châu Âu cũng sẽ tạm lắng xuống khi quy định EUDR được hoãn thời điểm bắt đầu thi hành sang cuối năm 2025.