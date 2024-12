Giá cà phê hôm nay 23/12: Ổn định, trong nước cao nhất 121.300 đồng/kg

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 23/12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2025 không có biến động so với hôm qua, ở mức 5.011 USD/tấn. Giá cà phê giao tháng 3/2025 ở mức 5,002 USD/tấn, bằng mức giao dịch 1 ngày trước.

Ngược lại, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 không thay đổi so với hôm qua, ở mức 325,00 cent/lb, giao tháng 5/2025 không ghi nhận sự biến động so với phiên giao dịch trước, ở mức 319,30 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay không có biến động. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự ổn định ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 120.500 - 121.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 120.500 đồng/kg, không đổi so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai cũng không có biến động, giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê giao dịch ở mức 121.300 đồng/kg, bằng với hôm qua.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê chịu áp lực giảm sau báo cáo của Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) dự báo thừa cung và thương mại cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024-2025.

Bộ Nông Nghiệp Mỹ ước tính thị trường cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 sẽ thặng dư khoảng 6,7 triệu bao loại 60kg, tăng 21% so với dự báo trong tháng 6 và cũng là mức thặng dư lớn nhất trong 4 năm trở lại đây. Trong đó, USDA ước tính tổng sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ này đạt hơn 174 triệu bao, giảm hơn 1 triệu bao so với dự báo trước nhưng tăng gần 7 triệu bao so với niên vụ 2023-2024. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu dự kiến đạt 168,07 triệu bao, giảm 2,5 triệu bao so với dự báo tháng 6 nhưng cao hơn 5 triệu bao so với niên vụ trước.

Thêm vào đó, sau cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chỉ số Dollar Index đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua, đẩy một loạt các đồng tiền khác, trong đó có đồng Real xuống đáy.

Điều này đã khuyến khích các nhà sản xuất cà phê Brazil đẩy mạnh bán ra, từ đó làm gia tăng nguồn cung trên thị trường, đồng thời khiến giá cà phê suy yếu.