Giả 'bác sĩ Thiện' lừa bán bán thuốc nam gia truyền chữa khối u

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ bán các sản phẩm được giới thiệu là “thuốc nam gia truyền” chữa bệnh khối u.

6 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Tú (28 tuổi), Dương Thị Quỳnh (33 tuổi), Lưu Tuấn Nghĩa (27 tuổi), Đinh Mạnh Đức (25 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (25 tuổi) và Lê Hồng Quân (28 tuổi).

Bị can Triệu Thị Thảo (23 tuổi) và Vương Mạnh Điệt (24 tuổi) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can trong vụ án.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phát hiện các Facebook “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài” và “Ngô Thị Xuân” thường xuyên chạy quảng cáo sản phẩm Tiêu Giáp Đường, Tiêu Giáp Thiện, kèm nội dung chữa khỏi nhiều bệnh về khối u.

Những tài khoản này nhắm đến người đang tìm cách điều trị u xơ tử cung, u vú, u tuyến tiền liệt, u tuyến giáp và u mỡ. Xác minh cho thấy đây là Facebook ảo do nhóm của Tú quản lý.

Ngày 29/7, Công an phường Hà Đông xác lập chuyên án 001Q để điều tra. Theo cơ quan công an, Tú thuê căn hộ tại chung cư Landmark 105, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, làm nơi điều hành hoạt động bán hàng.

Tú thỏa thuận với Quỳnh bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao hoặc thái nhỏ, sau đó đóng lọ và dán nhãn. Sản phẩm được đặt tên như Tiêu Giáp Đường, Tiêu Giáp Thiện, Bột Tiêu U, Cao U Đường và Dược liệu hỗ trợ tiêu u hạch.

Tang vật vụ án.

Trên nhãn, nhóm này giới thiệu sản phẩm có khả năng hạn chế sự phát triển, giảm kích thước u xơ; hỗ trợ giảm u xơ tử cung, u vú lành tính, u tuyến tiền liệt, u tuyến giáp và u mỡ.

Để tìm khách hàng, Tú lập thêm Facebook “Nguyễn Thị Lan” và “Lê Thị Tiến”. Điệt và Quân được giao chạy quảng cáo, đóng giả người từng mắc u xơ nhưng đã khỏi bệnh sau khi dùng thuốc của “bác sĩ Thiện”.

Tú soạn sẵn kịch bản để hai người này chia sẻ “kinh nghiệm chữa bệnh”, lấy số điện thoại của khách rồi chuyển cho nhóm bán hàng. Thảo, Nghĩa, Đức và Đạt tiếp tục đóng giả “bác sĩ Thiện”, liên hệ qua Zalo để tư vấn, khám bệnh và kê thuốc theo nội dung có sẵn.

Khi khách đồng ý mua, Tú yêu cầu Quỳnh bào chế, đóng chai, dán tem rồi gửi hàng. Quỳnh và các nhân viên được trả công theo tỷ lệ doanh thu.

Liên quan vụ án, Sở Y tế Hà Nội cho biết chưa nhận hồ sơ, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền đối với các sản phẩm trên.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế cũng chưa tiếp nhận hồ sơ, chưa cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 10 sản phẩm bị kiểm tra. Với một số sản phẩm, cơ quan chuyên môn không đủ cơ sở xác định thành phần, độc tố có thể gây nguy hại sức khỏe vì nhãn và hướng dẫn sử dụng không ghi thông tin thành phần.

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn, làm việc với 26 bị hại và xác định số tiền bị chiếm đoạt là 244,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh 1.427 người mua khác, với tổng số tiền được cho là lên tới hàng tỷ đồng.

Công an phường Hà Đông đang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội củng cố tài liệu, làm rõ những người liên quan và mở rộng vụ án.