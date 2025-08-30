Gặp Thủ tướng, loạt doanh nghiệp chia sẻ chuyện xuất khẩu UAV, cống hiến cho đất nước

(VTC News) -

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" được tổ chức chiều nay (30/8) tại Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo VCCI; đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, tạo điều kiện phát triển, đồng thời nhấn mạnh những cam kết của doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group báo cáo việc doanh nghiệp được Chính phủ Indonesia chọn làm đối tác chính trong phát triển hệ sinh thái cho nền kinh tế không gian tầm thấp và phát triển ngành UAV của Indonesia, phục vụ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp năng lượng, nông, lâm… Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được một nước G20 lựa chọn làm đối tác chính cho một lĩnh vực công nghệ cao, đó là kinh tế không gian tầm thấp và UAV.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 12/8 vừa qua, CT Group cũng đạt được đơn hàng xuất khẩu 500 máy bay vận tải không người lái hạng nặng cho Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Doanh nghiệp này cũng có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc đang được chuẩn bị. Trong lĩnh vực bán dẫn, CT Group là một trong số ít những đơn vị trong nước có thể làm từ khâu thiết kế cho đến gia công, khoan cắt ở nước ngoài và sau đó thì lắp ráp, đóng gói và kiểm thử tại Việt Nam.

Doanh nghiệp này đang rất tích cực để phát triển các con chip quan trọng, chiến lược cho các ngành an ninh quốc phòng cũng như là các ngành công nghiệp cao, công nghệ cao của Việt Nam.

Ngoài ra, doanh nghiệp này tiếp tục đạt được thêm nhiều thành tựu, tiếp nối hành trình nỗ lực tự cường từ thời kỳ đất nước bắt đầu mở cửa. Ngoài 2 lĩnh vực kể trên, CT Group cũng đang hoạt động về bản sao số quốc gia, kinh tế không gian tầm thấp, các ngành công nghệ khác như là trí tuệ nhân tạo, ESG, Biotech và các cái ngành khác ở trong lĩnh vực công nghệ lõi; các ngành truyền thống như thành phố thông minh, hạ tầng giao thông, sức khoẻ và thực phẩm sạch.

Đại diện CT Group báo cáo Thủ tướng chỉ trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, doanh nghiệp thực hiện khối lượng công việc tương đương với 2 năm bao gồm hơn 100 hội nghị, hội thảo với chủ đề là Tuổi trẻ Việt Nam và Nghị quyết 57, cùng hàng loạt các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Ngày này 80 năm trước, ông cha ta đã trực tiếp tham gia giành độc lập và và ngày nay chúng tôi đang đứng lên để giành độc lập tự chủ về khoa công nghệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ và tinh thần sáng tạo, để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trong một kỷ niệm mới độc lập sáng tạo, mạnh mẽ và hùng cường", ông Trần Kim Chung chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao các hình thức khen thưởng cho các doanh nghiệp tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thể hiện sự xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp.

"Đây là nguồn động viên to lớn để doanh nghiệp, các nhà quản trị, các nhà quản lý, các doanh nhân tự tin, có thêm động lực vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thương trường để giành được những thành tựu mới trong hoạt động kinh thương của mình", ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Đại diện Petrovietnam nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, bắt nguồn từ ước nguyện lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành dầu khí Việt Nam năm 1959. Trải qua hơn 50 năm đồng hành với đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Petrovietnam hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, với những kết quả và thành tựu to lớn.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đáng chú ý, Petrovietnam có 5 chỉ số đứng hàng cao nhất của quốc gia. Đây là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (thứ 11 Đông Nam Á), có đóng góp ngân sách cao nhất trong các doanh nghiệp trong nước (không dưới 142 tỷ USD), có số giải thưởng KHCN cao nhất, luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và nhóm doanh nghiệp thực hiện an sinh xã hội và trách nhiệm xã hội tốt nhất.

"Để hoàn thành sứ mệnh "kép" bảo đảm an ninh năng lượng và kiến tạo năng lượng quốc gia với mục tiêu khát vọng vào Fortune 500 năm 2030 trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức và biến động, chúng tôi mong muốn và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, đồng hành với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, với các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDA và đặc biệt mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ", ông Lê Mạnh Hùng nói.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel chia sẻ về quá trình doanh nghiệp thực hiện 3 chức năng đặc biệt: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ba chức năng này đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Viettel, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

"Việt Nam của chúng ta đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt lịch sử, với nhiều cơ hội và động lực mạnh mẽ từ các quyết sách đột phá của Đảng, Nhà nước, cùng với các Nghị quyết chiến lược của Chính phủ, Bộ, ngành để đưa Việt Nam phát triển vượt bậc, gia tăng vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Với Viettel, chúng tôi hiểu rằng, những thành công có được ngày hôm nay rất đáng tự hào, nhưng cũng là để nhắc nhở chúng tôi phải phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Phía trước vẫn còn rất nhiều công việc chúng tôi phải làm, nhiều nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phải hoàn thành", Trung tướng Tào Đức Thắng cho biết.

Một doanh nghiệp lớn khác tham dự hội nghị là Tập đoàn Sun Group. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh Nghị quyết 68 đã khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tư nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng.

"Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Sun Group, ý thức sâu sắc trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng. Với mục tiêu du lịch sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, Sun Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh", đại diện Sun Group nói.