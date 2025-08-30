Thủ tướng dự SCO 2025 truyền tải thông điệp hợp tác mạnh mẽ của Việt Nam

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Trung Quốc, là lần đầu tiên một lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO.

Chuyến công tác nhằm truyền tải thông điệp hợp tác mạnh mẽ của Việt Nam.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được mời tham dự Hội nghị SCO lần này - một hội nghị thượng đỉnh được cho là có quy mô lớn nhất lịch sử SCO? Thông điệp hợp tác của Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị này là gì?

Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ 30/8 đến 01/9/2025.

Đây là lần đầu tiên một đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO. Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng và truyền tải thông điệp hợp tác mạnh mẽ của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Thứ nhất, Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc là một hội nghị quốc tế lớn có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều vấn đề mới.

Bên cạnh trọng tâm hợp tác về an ninh, chống khủng bố, Hội nghị dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác trên cả các lĩnh vực như kinh tế, kết nối, văn hóa, giáo dục, du lịch…

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị là sự khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Đồng thời, đây là một minh chứng cho thấy vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam khi được các quốc gia và tổ chức quốc tế mời tham dự các hội nghị của các tổ chức, cơ chế đa phương mà Việt Nam không phải là thành viên như G7, G20, BRICS và SCO.

Thứ hai, việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng với chủ đề “Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững” là dịp để Việt Nam nêu bật trên diễn đàn đa phương những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, thể hiện quyết tâm giữ vững các mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời chia sẻ quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương, ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển bền vững, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Qua đó, Việt Nam khẳng định thông điệp về việc kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả theo tinh thần Đại hội XIII và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thứ ba, chương trình nghị sự phong phú, các cuộc tiếp xúc song phương trong khuôn khổ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ sẽ mở rộng trao đổi, hợp tác, tận dụng cơ hội lan tỏa hình ảnh đất nước, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam ngày nay; tăng cường hợp tác sâu rộng về kinh tế, thương mại, đầu tư với các đối tác Á - Âu; truyền tải thông điệp về quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, những định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

- Xin Đại sứ chia sẻ về kỳ vọng của mình đối với các hoạt động song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ?

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì đà phát triển hết sức tốt đẹp và toàn diện theo định hướng “6 hơn” và có nhiều tiến triển rõ nét, có thể nói đang ở vào giai đoạn cao trào mới, với động lực mới, khí thế mới khi hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025.

Đây cũng là chuyến công tác lần thứ hai của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Trung Quốc trong năm nay, trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc củng cố, nâng tầm quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc và thực chất hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thông qua duy trì trao đổi cấp cao mật thiết, tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển tốt đẹp, ổn định, bền vững và có thêm những thành tựu hợp tác mới trong tương lai.

Nước chủ nhà Trung Quốc hết sức coi trọng và dành sự thu xếp trọng thị, chu đáo cho đoàn ta; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo cấp cao và Lãnh đạo một số bộ, ngành của Trung Quốc, các đối tác quan trọng, tập đoàn, doanh nghiệp uy tín hàng đầu của Trung Quốc.

Trong các cuộc gặp, hai bên sẽ cùng đi sâu trao đổi về phương hướng và biện pháp lớn nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban công tác liên chính phủ; tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trọng tâm gồm kinh tế-thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, du lịch, y tế, kết nối cơ sở hạ tầng…; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đạt được với những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, trong lịch trình bận rộn của chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Hoạt động này cũng là một điểm nhấn, vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng, vừa khuyến kích mở rộng hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong giới trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm, tích cực, chủ động trong đối ngoại, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Trung Quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, là điểm một điểm sáng mới trong giai đoạn phát triển cao trào của quan hệ Việt - Trung hiện nay.

Xin cảm ơn Đại sứ!