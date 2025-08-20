CT Group hợp tác phát triển Kinh tế không gian tầm thấp tại Indonesia

(VTC News) -

Sau đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV (thiết bị bay không người lái) hạng nặng sang Hàn Quốc, ngày 20/8, Tập đoàn CT Group tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia về phát triển chính sách và hệ sinh thái cho Nền kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE), hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group (đứng giữa) và ông Rachmat Pambudy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (thứ 2 từ phải qua). (Ảnh: Phương Vi)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Rachmat Pambudy cho biết ông từng đến thăm trụ sở CT Group tại TP.HCM cách đây 4 tháng và bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ về khoa học – công nghệ của Việt Nam.

“Kinh tế không gian tầm thấp - LAE và chuyển đổi số Quốc gia là 2 lĩnh vực mới rất quan trọng với Indonesia. Chúng tôi mong được hợp tác lâu dài với Tập đoàn CT Group”, ông Rachmat Pambudy nói.

Kinh tế không gian tầm thấp là nền kinh tế mới hoàn toàn, hình thành trên các công nghệ rất cao và đang phát triển bùng nổ tại các nước tiên tiến. Một ví dụ điển hình về việc ứng dụng kinh tế không gian tầm thấp là Trung Quốc. Năm 2023, quy mô LAE của Trung Quốc chỉ đạt 65 tỷ USD thì đến năm 2025, dự kiến sẽ đạt tới 550 tỷ USD.

LAE là cấu trúc nền kinh tế đa tầng trong không gian diễn ra dưới độ cao 3.000m. LAE là ''ánh xạ'' của mọi ngành kinh tế trên mặt đất được đưa lên không gian với năng suất cao hơn nhiều lần dựa trên các tiến bộ về khoa học công nghệ như máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, khinh khí cầu, máy bay, trạm không gian, hệ thống quản lý không gian để giám sát, vận hành và phục vụ.

Chính phủ Indonesia đã thành lập Ủy ban Kinh tế không gian tầm thấp từ năm 2024, do các lãnh đạo cấp cao trực tiếp chỉ đạo và tìm kiếm hợp tác kỹ thuật từ Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác. Đồng thời, Indonesia dành ngân sách khổng lồ lên tới 900 tỷ USD cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thể hiện tham vọng trở thành một trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Tạ Văn Thông, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, nhấn mạnh Đại sứ quán ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia và CT Group. Sự hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia cùng kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện và mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Indonesia.

Tại sự kiện, CT Group cũng tiến hành ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia là Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của cả hai bên trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao.

Việc CT Group được Chính phủ Indonesia chọn làm đối tác chiến lược trong phát triển kinh tế không gian tầm thấp (LAE) không chỉ là thành quả của doanh nghiệp, mà còn khẳng định năng lực công nghệ và vị thế quốc tế ngày càng lớn của Việt Nam.