Gần 5.700 tỷ đồng quà 2/9 đã được tặng cho người dân

(VTC News) -

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, tính tới chiều 31/8, khoảng 5.677 tỷ đồng quà tặng Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9 được chi trả bằng tiền mặt cho người dân. Số tiền trả qua chuyển khoản (tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID), khoảng 10 tỷ đồng.

Tổng cộng, hơn 5.687 tỷ đồng đã được chi tặng quà dịp lễ 2/9 cho người dân. Số này bằng khoảng 53,2% tổng tiền dự chi (hơn 10.700 tỷ đồng).

Nhiều địa phương đã tặng tiền cho người dân. (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)

Theo báo cáo, đã có 11/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí.

Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hoá (163/166 xã).

Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ước tính tổng số tiền hơn 10.700 tỷ đồng. Việc chuyển tiền tặng 2/9 cho người dân bắt đầu từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Việc chi trả thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại.

Tới chiều 31/8, có 30 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội. Trong đó, các ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MB, PVcomBank, HDBank, ShinhanBank, Co-opBank, TPBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBank, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank và MBV.

Các ví đã liên kết gồm Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Trước đó, Kho bạc Nhà nước cho biết làm việc xuyên lễ (ngày 1 - 2/9) để kịp phát tiền cho người dân.

TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương được cấp kinh phí quà tặng 2/9 lớn nhất, lần lượt hơn 989 tỷ đồng và 848 tỷ đồng. Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang... mỗi địa phương trên 400 tỷ đồng.