Người dân nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9 từ hôm nay 30/8

(VTC News) -

Trong thông cáo phát đi ngày 30/8, Bộ Tài chính cho biết ngày 29/8, Chính phủ đã có nghị quyết số 263 về việc tặng quà cho công dân nhân dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên cơ sở của nghị quyết này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Việc chuyển tiền bắt đầu từ hôm nay và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân nhận quà 2/9 từ hôm nay.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức. Việc chi trả thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Tới hôm nay, 28 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội. Trong đó, các ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank, Techcombank, BVBank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank.

Các ví đã liên kết gồm: Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Công dân nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

UBND cấp xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND cấp xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhận thay thì người nhận cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Dự kiến, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương có kinh phí lớn nhất, lần lượt hơn 989 tỷ đồng và 848 tỷ đồng. Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang... cùng có kinh phí khoảng trên 400 tỷ đồng.