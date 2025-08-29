Người dân nhận 100.000 đồng tiền 2/9 bằng cách nào?

(VTC News) -

Theo đó, người dân sẽ được tặng quà 100.000 đồng qua VNeID, chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt. Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Cách nhận quà 2/9 qua tài khoản ngân hàng

Đối với người dân có tài khoản ngân hàng, để nhận được khoản tiền này, người dân có thể liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước trên ứng dụng VNeID. Trong ngày 28/8, nhiều ngân hàng đã gửi tới khách hàng hướng dẫn các liên kết.

Theo đó, người dân cần đăng nhập vào tài khoản VNeID và chọn mục "An sinh xã hội". Sau đó, chọn mục "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Tiếp đó, người dân lựa chọn ngân hàng mà mình đang sử dụng trong danh mục các ngân hàng có trong danh sách. Nhập số tài khoản ngân hàng và chọn đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Xác nhận gửi yêu cầu thành công và chờ kết quả từ VNeID.

Hiện nhiều ngân hàng thương mại đã thực hiện việc kết nối tài khoản thanh toán của khách hàng trên VNeID như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Sacombank, MBBank, Nam A Bank… và vẫn đang được tiếp tục mở rộng danh sách ngân hàng liên kết.

Nhận 100.000 đồng tiền 2/9 bằng tài khoản hoặc trực tiếp.

Ví dụ, với khách hàng sử dụng thẻ VietinBank, chỉ cần đăng nhập VNeID chọn "An sinh xã hội" rồi chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Sau đó chọn VietinBank, nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu. Cuối cùng gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Vietcombank và ứng dụng VNeID chỉ cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, vào mục "An sinh xã hội". Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội", chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank, người dân có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank". Sau khi có tài khoản, thực hiện lần lượt các bước hướng dẫn nêu trên.

Ngân hàng BIDV cũng gửi hướng dẫn tương tự tới khách hàng, nếu muốn nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID thì tiến hành đăng nhập app VNeID, chọn phần "An sinh xã hội", chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Sau đó chọn BIDV, nhập số tài khoản ngân hàng BIDV, bấm Tiếp tục. Kiểm tra thông tin, bấm Tiếp tục và chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, MB hướng dẫn khách hàng liên kết bằng cách mở ứng dụng VNeID, đăng nhập như bình thường. Sau đó chọn "An sinh xã hội", vào "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Tiếp đó chọn MBBank. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank rồi bấm xác nhận.

Các ngân hàng thương mại tư nhân khác như Sacombank, TPBank…cũng đã thông báo hướng dẫn các bước để nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID. Các bước cơ bản tương tự như các hướng dẫn kể trên.

Cách nhận quà 2/9 qua khi không có tài khoản ngân hàng

Người dân chưa có tài khoản ngân hàng vẫn có thể nhận được phần quà tặng nhân dịp 2/9 này bằng cách tự mở tài khoản ngân hàng tại chi nhánh hoặc mở tại ứng dụng ngân hàng (tải ứng dụng ngân hàng về điện thoại và chọn mở tài khoản mới). Sau đó, người dân có thể quay lại VNeID để thực hiện việc cập nhật tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Ngoài ra, trường hợp không có tài khoản ngân hàng (cũng không mở tài khoản mới), người dân có thể nhận trực tiếp.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.