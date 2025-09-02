100% xã phường cả nước hoàn thành rút kinh phí tặng quà Tết Độc lập

Như vậy, niềm vui đang lan tỏa đến từng hộ dân, từng gia đình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

100% xã phường cả nước đã hoàn thành rút kinh phí tặng quà Tết Độc lập.

Việc hoàn thành sớm tiến độ cho thấy sự nỗ lực phối hợp giữa các địa phương và hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm quà tặng được chuyển đến tay người dân kịp thời, đầy đủ.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, góp phần để ngày lễ lớn của dân tộc thêm ý nghĩa, gắn kết và sẻ chia.

Hiện tại các phường, xã, tổ dân phố đang tích cực triển khai thực hiện công tác phát quà cho người dân (đại diện chủ hộ) kịp thời.