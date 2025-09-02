  • Zalo

100% xã phường cả nước hoàn thành rút kinh phí tặng quà Tết Độc lập

Thứ Ba, 02/09/2025

Đến 17h chiều nay (2/9), toàn bộ 100% xã, phường trên cả nước hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức chi trả quà Tết Độc lập cho người dân.

Như vậy, niềm vui đang lan tỏa đến từng hộ dân, từng gia đình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

100% xã phường cả nước đã hoàn thành rút kinh phí tặng quà Tết Độc lập.

Việc hoàn thành sớm tiến độ cho thấy sự nỗ lực phối hợp giữa các địa phương và hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm quà tặng được chuyển đến tay người dân kịp thời, đầy đủ.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, góp phần để ngày lễ lớn của dân tộc thêm ý nghĩa, gắn kết và sẻ chia.

Hiện tại các phường, xã, tổ dân phố đang tích cực triển khai thực hiện công tác phát quà cho người dân (đại diện chủ hộ) kịp thời.

(Nguồn: baochinhphu)

