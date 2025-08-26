334.234 căn nhà được khánh thành là hàng triệu cuộc đời được thắp sáng tương lai

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", sáng 26/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

"Trong khó khăn, thách thức, chúng ta đã nỗ lực, cố gắng làm được, hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đây là món quà góp phần vào niềm vui chung, ngày vui chung của cả dân tộc", Thủ tướng nói.

Trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương tiến hành chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24.700 tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12.300 tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

Như vậy, cả nước hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi Phát động phong trào thi đua. Trong đó, hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7.

"Từ những hình ảnh vui mừng, cảm động, chúng ta thấy đây là những 'Công trình Quốc gia đặc biệt', của 'ý Đảng, lòng Dân', của 'tình dân tộc, nghĩa đồng bào', có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân anh hùng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - "một món quà", "một mái ấm", "một tình thương", sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công, hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Lá lành đùm lá rách"...

Chúng ta cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội.

Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ "bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển", vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

"Với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để 'an cư', thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này để 'lạc nghiệp', phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030", Thủ tướng nói.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Thủ tướng, cần gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở..., trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan một mẫu nhà cho đồng bào dân tộc được trưng bày tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác an sinh xã hội nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng.

"Hôm nay, với hàng trăm nghìn ngôi nhà được khánh thành khang trang khắp cả nước, là hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, là hàng triệu cuộc đời được thắp sáng tương lai, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, nếu làm tốt công tác an sinh xã hội sẽ đóng góp vào 2 mục tiêu chiến lược 100 năm tới, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc