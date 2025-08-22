Bộ Chính trị: Khẩn trương kiện toàn bí thư cấp ủy ở những nơi còn khuyết

(VTC News) -

Ngày 22/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 185 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, hôm 21/8.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ (các đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trong tháng 8; các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được giao xây dựng văn kiện đại hội, chương trình hành động bảo đảm chất lượng, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cấp, từng địa bàn.

Tổ chức đóng góp ý kiến có chất lượng, tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, cấp trên trực tiếp và Đại hội XIV của Đảng.

Các khâu tổ chức đại hội, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

"Khẩn trương kiện toàn, chỉ định bí thư cấp ủy (ở những nơi còn khuyết), phân công cấp uỷ viên; hoàn thiện, ban hành các văn kiện, xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trong tháng 8, bảo đảm kịp thời cụ thể hoá, tổ chức thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ", kết luận nêu rõ.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng uỷ ngay trong tháng 9.

Ngoài ra, căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, các tỉnh ủy, thành ủy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động điều động, bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng lưu ý các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức tốt Đại hội XIV của Đảng, trước mắt tập trung chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Hội nghị Trung ương 13 theo chương trình đề ra.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được giao hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt cấp ủy các cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát việc tổ chức Đại hội, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội, kiện toàn cấp ủy.