(VTC News) -

Gác chắn đường ngang ở Quảng Trị tự động mở lên khi tàu chưa qua. (Nguồn: MXH)

Lãnh đạo Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng xác nhận, vừa cử cán bộ kỹ thuật làm rõ nguyên nhân khiến gác chắn ở Quảng Trị tự động mở ra khi tàu chưa đi qua.

Theo lãnh đạo Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, sự việc xảy ra vào tối 19/8 tại đường ngang Km 623+750 đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Bước đầu xác định, tại thời gian và vị trí nói trên thiết bị điều khiển gác chắn bị nhiễu.

Gác chắn đường ngang đoạn qua phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) tự động mở lên khi tàu chưa qua. (Ảnh cắt từ clip)

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng khẳng định, đây là lần đầu tiên tại gác chắn nói trên xảy ra tình trạng này. Đến nay, gác chắn tại đường ngang Km 623+750 hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài khoảng 18 giây ghi lại cảnh gác chắn ở một nút giao với đường sắt tự động nâng lên khi tàu chưa đi qua. Phát hiện vụ việc, xe ô tô có gắn camera hành trình chủ động dừng lại để đảm bảo an toàn.

Tháng 2/2025, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên có hình thức xử lý kỷ luật đối với nhiều cá nhân liên quan việc quên kéo gác chắn suýt gây tai nạn ở nút giao đường sắt Bắc - Nam ở đường Hồ Đắc Di (TP Huế).

Mạng xã hội Facebook trước đó đăng tải clip ghi lại cảnh người dân đi trên đường bộ đến đoạn giao nhau với đường sắt phải vội vàng dừng xe khi thấy tàu hỏa đang đi đến với tốc độ cao, trong khi gác chắn đường sắt chưa được kéo hết.

Clip được ghi lại bằng camera hành trình của ô tô đang tham gia giao thông. Thời điểm gác chắn chưa kéo hết, đoàn tàu lao tới với tốc độ cao. Lúc này, nhiều người chạy xe máy, ô tô phải dừng gấp. Sự việc xảy ra lúc 15h56 ngày 18/1, tại vị trí giao nhau giữa đường Hồ Đắc Di và đường sắt đoạn qua đường Hồ Đắc Di (TP Huế).