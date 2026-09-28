FujiMart khai trương siêu thị mới tại Bạch Mai

(VTC News) -

Ngày 26/9, FujiMart tưng bừng khai trương chi nhánh Bạch Mai.

Tọa lạc tại số 225-227-229 Bạch Mai, phường Bạch Mai, FujiMart Bạch Mai có tổng diện tích kinh doanh 500m2, được bố trí trên hai mặt sàn với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Không gian siêu thị được sắp xếp khoa học theo từng nhóm ngành hàng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm; đồng thời tạo cảm giác gần gũi, thoải mái và thuận tiện trong quá trình mua sắm.

Lễ cắt băng khai trương siêu thị FujiMart Bạch Mai.

Ngay trong ngày khai trương, FujiMart Bạch Mai đã thu hút đông đảo khách hàng và cư dân khu vực tới tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Các hoạt động tương tác cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương góp phần tạo nên không khí sôi động tại siêu thị mới.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện FujiMart Việt Nam. cho biết: “Trong gần một thập kỷ qua, hệ thống siêu thị FujiMart đã vinh dự được phục vụ hàng triệu lượt khách hàng và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhiều gia đình tại Hà Nội.

Việc khai trương FujiMart Bạch Mai là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển hệ thống; đưa những tiêu chuẩn về sản phẩm, chất lượng và phong cách phục vụ Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng. Chúng tôi kỳ vọng, FujiMart Bạch Mai sẽ trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy, đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của cộng đồng cư dân trong khu vực”.

Không gian mua sắm hiện đại tại FujiMart Bạch Mai.

Tươi ngon mỗi ngày, đa dạng lựa chọn cho gia đình Việt

Tiếp nối triết lý “Fresh everyday - Tươi ngon mỗi ngày”, chi nhánh Bạch Mai tập trung phát triển các nhóm ngành hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm thường nhật của người tiêu dùng. Hơn 10.000 mã hàng tại siêu thị, từ thực phẩm tươi sống, đồ khô, đồ ăn liền đến hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng... đều đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát theo các quy trình về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khu vực Fresh Food là điểm nhấn của FujiMart Bạch Mai với các sản phẩm rau củ, thịt, cá và hải sản được nhập mới mỗi ngày, đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng sản phẩm.

Khu vực Delica mang tới nhiều lựa chọn cho món ăn chế biến sẵn như: Sushi, món Nhật, món Âu - Mỹ và các món ăn truyền thống Việt Nam. Những món ăn này được chế biến trực tiếp bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp của hệ thống FujiMart, phù hợp với nhu cầu về những bữa ăn tiện lợi và giàu dinh dưỡng cho cư dân đô thị.

Tại quầy Bakery, các dòng bánh tươi được sản xuất trong ngày theo quy trình đồng bộ, mang tới những lựa chọn phù hợp cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc thưởng thức hàng ngày; đặc biệt là dành cho những khách hàng yêu thích phong cách ẩm thực Nhật Bản.

Khu Delica và Bakery tại FujiMart Bạch Mai.

Bên cạnh danh mục sản phẩm, FujiMart Bạch Mai tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát độ tươi ngon và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là nền tảng được FujiMart duy trì xuyên suốt toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Từ triết lý phục vụ theo phong cách Nhật, mỗi nhân viên được đào tạo bài bản để thể hiện sự tận tâm, lịch sự và tinh thần chủ động hỗ trợ khách hàng trong từng điểm chạm dịch vụ; góp phần kiến tạo không gian mua sắm thân thiện, chuyên nghiệp và nhất quán.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp khai trương

Nhân dịp khai trương, FujiMart Bạch Mai triển khai chuỗi chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua sắm tại siêu thị.

Khách hàng thành viên mới mua sắm với hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên sẽ được tặng voucher, qua đó gia tăng thêm quyền lợi và khuyến khích khách hàng tận hưởng các ưu đãi trong quá trình mua sắm.

Bên cạnh đó, chương trình “Vòng quay may mắn” áp dụng cho hóa đơn từ 300.000 đồng, với nhiều quà tặng ý nghĩa và thiết thực như túi Eco FujiMart thân thiện với môi trường, voucher mua sắm trị giá 30.000 đồng, 50.000 đồng, cùng những phần quà hấp dẫn khác.

Các chương trình ưu đãi được triển khai nhân dịp khai trương mang đến nhiều quyền lợi cho khách hàng, đồng thời góp phần tạo nên không khí mua sắm sôi động tại FujiMart Bạch Mai trong những ngày đầu hoạt động.