Ford hé lộ giá Mustang Dark Horse SC, cạnh tranh với Corvette và Porsche

(VTC News) -

Sau nhiều đồn đoán, Ford đã thông tin mức giá của Mustang Dark Horse SC tới các hãng truyền thông ô tô quốc tế. Đây là phiên bản siêu nạp mạnh mẽ nhất trong dòng Mustang sản xuất hàng loạt hiện nay, nằm giữa bản Dark Horse tiêu chuẩn và siêu phẩm GTD.

Mẫu xe có giá khởi điểm 103.490 USD (hơn 2,7 tỷ đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế tiêu thụ đặc biệt. Con số này khiến Dark Horse SC nhanh chóng thu hút chú ý khi trở thành chiếc Mustang đầu tiên chạm mốc sáu con số ngay từ phiên bản cơ bản.

Mustang Dark Horse SC. (Ảnh: Car and Driver)

Trang bị cũng “lên tầm” cùng mức giá

Dark Horse SC là bản nâng cấp toàn diện của Mustang Dark Horse, sử dụng động cơ V8 5,2 lít siêu nạp, cùng họ máy với động cơ Predator từng trang bị trên dòng xe Shelby GT500.

Ford chưa công bố thông số công suất chính thức, nhưng các nguồn tin nội bộ khẳng định động cơ sẽ sản sinh “hơn 700 mã lực”.

Sức mạnh của Dark Horse SC còn được thể hiện qua hộp số ly hợp kép Tremec bảy cấp, kết hợp hệ thống treo MagneRide thế hệ mới nhất cùng bộ khí động học được tinh chỉnh để tăng lực ép xuống và khả năng làm mát tốt hơn so với bản Dark Horse thường.

Nếu muốn trải nghiệm hiệu năng track thực thụ của Dark Horse SC, các khách hàng của Ford có thể chọn gói Track Pack với mức giá cộng thêm 36.500 USD (hơn 957 triệu đồng), đẩy tổng giá trị xe lên 139.990 USD (hơn 3,6 tỷ đồng).

Gói này bao gồm phanh carbon ceramic Brembo, lốp Michelin Pilot Sport Cup 2R dính đường cùng các chi tiết khí động học lấy cảm hứng trực tiếp từ chương trình đua Mustang GT4.

Đặc biệt, gói Track Pack còn loại bỏ hoàn toàn hàng ghế sau để giảm trọng lượng, biến Dark Horse SC thành phiên bản hai chỗ thuần túy.

Đỉnh cao của dòng xe này là bản Track Pack Special Edition giới hạn chỉ sản xuất trong năm 2026, có giá 170.970 USD (hơn 4,4 tỷ đồng). Phiên bản này được bổ sung gói ngoại thất carbon fiber, nội thất da Solar Red độc quyền và đồ họa sơn đặc biệt trên nắp capo.

Nền tảng S650 hiện tại của Mustang sở hữu hệ thống treo được tinh chỉnh hoàn toàn mới. (Ảnh: Car and Driver)

So với phiên bản tiền nhiệm Shelby GT500, ra mắt năm 2022 với giá khởi điểm chỉ khoảng 76.820 USD (hơn 2 tỷ đồng), mức giá mới của Dark Horse SC cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, nếu tính đến bối cảnh lạm phát trong bốn năm qua, khoảng cách thực tế đã thu hẹp đáng kể.

Hơn nữa, nền tảng S650 hiện tại của Mustang sở hữu hệ thống treo được tinh chỉnh hoàn toàn mới, MagneRide tiên tiến hơn và nhiều công nghệ lấy thẳng từ chương trình phát triển GTD, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái vượt trội so với thế hệ cũ.

Khi đặt lên bàn cân với các đối thủ cùng phân khúc, Mustang Dark Horse SC vẫn thể hiện sức hút về mặt giá trị. Giá khởi điểm của nó thấp hơn khoảng 5.000 USD so với Chevrolet Corvette E-Ray hybrid trong khi mạnh hơn hẳn về công suất thuần.

Ngay cả khi trang bị đầy đủ Track Pack, mẫu xe Mỹ này vẫn rẻ hơn một chút so với Corvette Z06 cơ bản và rẻ hơn rất nhiều so với bất kỳ phiên bản Porsche 911 Carrera nào có hiệu năng tương đương.

Dù Corvette có thiết kế động cơ giữa và khả năng vào cua vượt trội, Mustang vẫn giữ được lợi thế về công suất lớn cùng cảm giác lái cơ bắp truyền thống.

Ford chưa công bố thông số công suất chính xác cũng như thời điểm bắt đầu giao xe. Tuy nhiên, với những gì đã công bố, Mustang Dark Horse SC đã khẳng định vị thế mới của dòng xe cơ bắp Mỹ trong kỷ nguyên xe hiệu suất cao ngày càng đắt đỏ.