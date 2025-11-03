FIFA muốn đánh 'phủ đầu' LĐBĐ Malaysia?

(VTC News) -

"Tôi cho rằng FIFA chưa công bố án phạt và kéo dài thời gian bởi họ muốn đưa ra một kết luận chắc chắn và toàn diện về vụ việc. Họ đã chuẩn bị cho khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đưa sự việc ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS)", nhà báo thể thao Avineshwaran viết trên trang Twitter cá nhân (mạng xã hội X).

Phát biểu của ông Avineshwaran khiến người hâm mộ Malaysia hụt hẫng. Nhà báo này được xem là người nắm nhiều thông tin quan trọng nơi hậu trường của FAM và bóng đá Malaysia. Những ngày vừa qua, FAM mong muốn đảo ngược tình thế và trì hoãn việc FIFA ra án phạt sau bê bối nhập tịch gây rúng động.

Malaysia nhập tịch một loạt cầu thủ không đúng quy định.

Theo nhận định từ ông Avineshwaran, FIFA không thay đổi phán quyết của mình mà muốn "phủ đầu" FAM, khiến cho Malaysia khó phản bác. Ngược lại, phía Malaysia vẫn mong muốn cơ hội có thể "lật ngược thế cờ". FAM sẽ có khoảng 2 tuần để đưa vụ việc lên tòa án thể thao quốc tế sau khi FIFA ra án phạt cuối cùng.

Nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia không kháng cáo thành công để đảo ngược án phạt, đội tuyển nước này sẽ bị xử thua 2 trận đấu mà họ thắng đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kết luận ban đầu của FIFA, LĐBĐ Malaysia gian lận nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Cả 7 người này đều bị cấm thi đấu 1 năm.

Gần đây nhất, cơ quan quản lý bóng đá thế giới tung bằng chứng về việc Facundo Garces gian lận giấy tờ để nhập tịch Malaysia. Trung vệ của đội Alaves tuyên bố rằng ông nội mình có mối liên hệ với Malaysia.

FIFA xác định giấy khai sinh của ông nội Garces - ông Carlos Rogelio Fernandez - bị chỉnh sửa.

FAM báo cáo rằng ông Fernandez sinh tại Penang (Malaysia). Tuy nhiên, ban thư ký của FIFA tìm được bằng chứng cho thấy thông tin khác hoàn toàn. Giấy tờ này vừa được kênh Capital de Noticias (Argentina) công bố.