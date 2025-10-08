FIFA bổ nhiệm 3 quan chức VFF

(VTC News) -

Theo đó, FIFA bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm Ủy viên Ủy ban Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Đồng thời, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF trở thành Ủy viên Ban Bóng đá nữ FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF làm Ủy viên Ban Y học FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Trước đó, bóng đá Việt Nam có bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đảm nhiệm nhiều vị trí quốc tế như Ủy viên Ban kỷ luật FIFA, trọng tài viên tại Tòa án Trọng tài thể thao Quốc tế (CAS), thành viên Hội đồng kỷ luật Liên đoàn điền kinh thế giới, thành viên Ban giải quyết khiếu nại AFC.

Quyết định bổ nhiệm 3 quan chức của Việt Nam được Hội đồng FIFA thông qua trong buổi họp ngày 2/10. Mỗi quan chức VFF sẽ có nhiệm vụ riêng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Trong đó, Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, FIFA U-20 World Cup, FIFA U-17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Trong vai trò thành viên Ban Bóng đá nữ, bà Nguyễn Thanh Hà sẽ cùng các đại diện đến từ các Liên đoàn thành viên trên toàn thế giới tham gia xây dựng, tư vấn và định hướng phát triển hệ thống các giải bóng đá nữ cấp câu lạc bộ và đội tuyển, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá nữ toàn cầu.

Với vai trò là Ủy viên Ban Y học FIFA, ông Nguyễn Văn Phú sẽ cùng các chuyên gia y học thể thao hàng đầu thế giới tham gia tư vấn, xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định y học trong bóng đá, góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho các cầu thủ trên toàn cầu.