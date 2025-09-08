VFF nói về giải đấu giúp U17 Việt Nam mơ World Cup

(VTC News) -

"Giải U17 quốc gia là cơ hội phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 nam tham dự vòng loại U17 châu Á trong tháng 11 tới (tổ chức tại Hà Nội). Vòng chung kết U17 VĐQG năm nay cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết.

Ngày 8/8, lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu giải U17 Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư kí VFF.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Giải U17 Vô địch quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời là cơ hội để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà".

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại phường Bà Rịa (TP.HCM) từ ngày 14-26/9/2025 với sự tham dự của 12 đội bóng, chia thành 3 bảng (4 đội/bảng) thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ Nhất, ba đội xếp thứ Nhì và hai đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất giành quyền thi đấu vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: CLB bóng đá TP.HCM, Công an Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B chào đón Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Trong khi đó trong khi bảng C có sự hiện diện của TP.HCM, An Giang, PVF-CAND, Thể Công Viettel.

Lễ khai mạc được tổ chức lúc 15h45 ngày 15/9/2025 trên SVĐ Bà Rịa, trước trận đấu giữa TP.HCM và SHB Đà Nẵng. LĐBĐVN phối hợp với VTVCab, sẽ truyền hình trực tiếp một số trận đấu trên các kênh Onfootball/Onsports.