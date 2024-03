Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo năm 2024 có 3 đợt cắt giảm

Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, vào hôm 20/3, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 5,25% - 5,5%, mức cao nhất trong vòng 23 năm.

Quyết định này tương tự với 4 phiên họp gần đây sau khi Fed đã tăng lãi suất 11 lần từ tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát.

Lạm phát Mỹ hiện cũng chậm lại đáng kể so với đỉnh 40 năm vào mùa hè năm ngoái. Số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm 12/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,4% so với tháng trước đó và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên ngoài trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, D.C. Ảnh: TTX/TTXVN

Mức tăng của tháng 2 đúng như kỳ vọng trước đó, nhưng tỷ lệ lạm phát tính theo năm thì cao hơn một chút so với mức dự báo 3,1% từ một cuộc thăm dò ý kiến của Dow Jones.

Cùng với quyết định hôm 20/3, các quan chức Fed cũng giữ nguyên dự kiến có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm.

Một khi Fed thực hiện động thái này, đây sẽ là lần cắt giảm đầu tiên kể từ thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19 vào năm 2020.

Cũng trong cuộc họp chính sách lần này, Fed kỳ vọng đưa lãi suất tham chiếu về mức 3,9% trong năm 2025 và sẽ có thêm 3 lần giảm nữa vào năm 2026 và sau đó là 2 lần giảm nữa trong tương lai cho đến khi lãi suất tham chiếu ổn định ở mức khoảng 2,6%.

Về kinh tế, các quan chức Fed đã nâng dự báo tăng trưởng GDP trong năm nay, dự kiến đạt mức 2,1%, tăng so với ước tính 1,4% trong tháng 12/2023.

Fed dự báo tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với ước tính trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận trong tháng 2 là 3,9%.

Trong khi đó, lạm phát lõi được đo bằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến tăng lên 2,6%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với trước đó, nhưng thấp hơn một chút so với mức 2,8% gần đây nhất.